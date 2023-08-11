Yeni yardım başvuruları başladı! Şarta uyanlara devletten 6.035 TL nakit yardımı yapılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın öncülüğünde, PTT tarafından duyurulan müthiş bir yardım kampanyası ile vatandaşlara destek eli uzanıyor. Evde bakım desteği alanında yapılan büyük artışla birlikte, vatandaşlar 15-16-17 Ağustos tarihlerinde PTT şubelerinden 6.035 TL değerindeki sosyal yardım ödemesini alabilecekler.

Yardım başvuruları oldukça kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Vatandaşlar, güncel kimlik bilgileri veya kimlik belgeleri ile birlikte en yakın PTT şubesine başvuruda bulunarak, anında yardım ödemesini alabiliyorlar. Ayrıca, IBAN numarası veren hak sahipleri, ödeme tutarını banka hesaplarına yatırılmış olarak görebilecekler.





Evde bakım desteği miktarı, önceki 4.336 TL'den 6.035 TL'ye yükseltilerek büyük bir artış sağlandı. Temmuz ayında yapılan artışla birleşen bu gelişme, vatandaşların daha geniş bir kesimine yardım eli uzatmayı hedefliyor.

Başvuru işlemleri için son tarih ise 17 Ağustos olarak belirlendi. Bu tarihe kadar PTT şubelerine başvuru yapmayan vatandaşlar, bu değerli yardım fırsatını kaçırmamak adına en yakın şubeye başvurularını gerçekleştirebilirler.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yardım sürecinin şeffaf ve etkili bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla başvuruları bakanlık sayfası üzerinden de değerlendirecek.

Vatandaşların bu değerli fırsatı kaçırmadan, 15-17 Ağustos tarihleri arasında PTT şubelerine başvuru yaparak 6.035 TL değerindeki yardım ödemesini alabileceklerini hatırlatırız. Bu yardım kampanyası, vatandaşların maddi anlamda rahatlamasına ve desteklenmesine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.