Yeni yıl gelmeden zammı geldi! Ehliyete, vergiye resmen servet ödenecek

Ünlü Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, yaptığı son dakika açıklamasında 2023 yılı için yeniden değerleme oranının yüzde 50'nin üzerinde bir artışla karşılaşabileceğini belirtti. Bu gelişme, 2024 yılında vergi, harç ve cezalara yüksek zam gelebileceği anlamına geliyor.

Bingöl, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kalan üç ayda enflasyon sıfır dahi gelse, 2023 yılı Yeniden Değerleme Oranı %54,60 olacaktır. Bu da normal şartlarda önümüzdeki yıl tüm vergi, harç ve cezalara %54,60 zam anlamına gelmektedir" dedi.





Ağustos, Eylül ve Ekim ayı enflasyonlarının eklenmesiyle Yeniden Değerleme Oranının en az yüzde 50'nin üzerinde olabileceğini vurgulayan Bingöl, vatandaşların MTV, emlak vergisi, trafik cezaları ve diğer vergi kalemleri ile yüksek araç muayene ücretleri altında ezilebileceği uyarısında bulundu.

Bu yüksek orandaki Yeniden Değerleme Oranının, 2023 yılının yüksek enflasyonunun bir kısmını 2024 yılına taşıyabileceği ve ekonomik açıdan zorluklar yaratabileceğine dikkat çeken Bingöl, mevcut mevzuat ve verilere dayanarak 2022 yılındaki %122,93'lük YDO oranının üzerine bu yıl da %50'nin üzerinde bir artış beklediğini ifade etti.





Vatandaşların vergi, harç ve cezalardaki olası bu artışlarla karşılaşmamak için önümüzdeki dönemdeki ekonomik gelişmeleri yakından takip etmeleri gerektiği vurgulandı. Ayrıca, 2024 yılında gelebilecek zamlara karşı hazırlıklı olmak ve ekonomik tedbirler almak önerildi.

Ozan Bilgin'in açıklamaları, 2023 yılı Yeniden Değerleme Oranının belirlenmesi için Ağustos, Eylül ve Ekim ayı enflasyon rakamlarının dikkate alınacağını gösteriyor. Bu nedenle, önümüzdeki dönemde ekonomik durumun seyrinin, vatandaşların vergi ve cezalardaki değişikliklere hazırlıklı olmaları açısından büyük önem taşıyor.