DOLAR
34,04 -0,19%
EURO
37,95 -0,12%
ALTIN
2.823,56 -0,07%
BITCOIN
2.001.010,44 -1,85%

Yeni Yönetmelikle Bitki Çeşitlerinin Kayıt Altına Alınması Esasları Belirlendi

Yeni yönetmelik ile tarımsal bitki çeşitlerinin kayıt süreçleri ve başvuru koşulları güncellendi.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 10:02
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 10:02
Yeni Yönetmelikle Bitki Çeşitlerinin Kayıt Altına Alınması Esasları Belirlendi

Bitki Çeşitlerinin Kayıt Sürecine Dönüşüm

Tarımsal bitki çeşitlerinin kayıt altına alınmasına dair esaslar, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yeniden düzenlendi. Resmi Gazete'de yayımlanan Bitki Çeşitlerinin Kayıt Altına Alınması Yönetmeliği, tarımsal üretimde önemli bir role sahip olan tohumluk konusundaki uluslararası kurallar ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda güncellendi.

Başvuru Süreçleri ve Yeni Düzenlemeler

Yönetmelikte yapılan değişikliklerle, çeşitlerin kayıt altına alınması sürecinde başvuru tarihleri ve toplantı günleri güncellenmiştir. Özellikle serbest çeşitler için, resmi belgeleri olmayan başvuru sahiplerinin teknik soru anketi ile kayıt sürecine girmesi sağlanmıştır.

Çevre ve Sağlık Güvenceleri

Başvuru sahipleri, çeşit adaylarının çevre, insan ve hayvan sağlığına yönelik risk oluşturmaması gerektiğini taahhüt edeceklerdir. Ayrıca, genetiği değiştirilmiş organizmalar (GDO) ile ilgili beyanatların verilmesi zorunlu hale getirilmiştir.

Kayıt Sürelerinin Uzatılması ve Sertifikalı Tohumluk Üretimi

Çeşit sahipleri, kayıt sürelerini yazılı olarak uzatma talebinde bulunabileceklerdir. Fordiplom60'dan düşük miktarda üretilen tarla bitkileri için FYD testleri ile kayıt altına alma süreci uygulanacaktır.

Özel Sektör Tarımsal Araştırma Kuruluşları

Yeni yönetmelik, özel sektör kuruluşlarının başvuru süreçlerine de etkilerde bulunmuştur. Islahçı personel için en az bir yıllık iş sözleşmesi ve gerekli belgelerin sunulması şart koşulmuştur.

Tüm bu düzenlemeler ile Türkiye, tarımsal bitki çeşitlerinin yönetimini ve uluslararası standartlara uyum sürecini güçlendirmeyi hedeflemektedir.

İLGİLİ HABERLER

Mantar, Egzama ve Nasırı Yok Eden Doğal Çözüm: Ayakları Yumuşacık Yapıyor!

Emekli Maaşlarında Yeni Düzenleme: Milyonlarca Emeklinin Maaşı Yeniden Hesaplanacak!

Okula dönüş desteği Ziraat Bankası'ndan! Banka kartı olan hemen bunu yapsın

23 milyon işsize İŞKUR müjdesi! 15.672 TL maaşa bağlanacaksınız

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye Madenciler Derneği'nden İş Güvenliği Vurgusu
2
Oba Makarnacılık'tan 400 Milyon Liralık Pay Geri Alım Programı
3
THY'den Yeni Güney Avrupa Uçuş Kampanyası
4
Dolar/TL 34,04 Seviyesinden İşlem Görüyor
5
Özel Sektörün Yurt Dışı Kredi Borcu Temmuz'da Artış Gösterdi
6
Avrupa Borsalarında Yükseliş Rüzgarı
7
Türkiye'nin 2023 Hizmet İhracatı 56,5 Milyar Doları Aştı

Okula dönüş desteği Ziraat Bankası'ndan! Banka kartı olan hemen bunu yapsın

23 milyon işsize İŞKUR müjdesi! 15.672 TL maaşa bağlanacaksınız

23 Eylül’e kadar koştur koştur gidene 2.000 TL – 2.200 TL destek müjdesi! Kasım’dan Temmuz’a ödenecek

VGM 2024-2025 burs tutarı açıklandı mı? İşte Vakıflar Genel Müdürlüğü Burs başvuru tarihi

Emekli Maaşlarında Yeni Düzenleme: Milyonlarca Emeklinin Maaşı Yeniden Hesaplanacak!

Milyonlarca Kadına 12.000 TL Sosyal Yardım Müjdesi! Bakanlık Onayladı: Tek Şartla Başvurular Alınıyor

Mantar, Egzama ve Nasırı Yok Eden Doğal Çözüm: Ayakları Yumuşacık Yapıyor!

Adalet Bakanlığı 300 İcra Müdürü ve Yardımcısı Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Tarihleri

TOKİ’den Dev Arsa Satışı! 25 İl, 390 Arsa, Yüzde 25 Peşinat 48 ay Vade

17 Eylül 2024 Salı günlük burç yorumları! Aşk, para, sağlık ve iş falı

Okul ödemelerine destek kamudan! 2.000 TL kazanç kapısı açıldı

Resmi Gazete’de Memur Alım Duyurusu: KPSS 65 puana Yeni Zabıta Memuru Alımı Başladı