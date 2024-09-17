Yeni Yönetmelikle Bitki Çeşitlerinin Kayıt Altına Alınması Esasları Belirlendi

Bitki Çeşitlerinin Kayıt Sürecine Dönüşüm

Tarımsal bitki çeşitlerinin kayıt altına alınmasına dair esaslar, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yeniden düzenlendi. Resmi Gazete'de yayımlanan Bitki Çeşitlerinin Kayıt Altına Alınması Yönetmeliği, tarımsal üretimde önemli bir role sahip olan tohumluk konusundaki uluslararası kurallar ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda güncellendi.

Başvuru Süreçleri ve Yeni Düzenlemeler

Yönetmelikte yapılan değişikliklerle, çeşitlerin kayıt altına alınması sürecinde başvuru tarihleri ve toplantı günleri güncellenmiştir. Özellikle serbest çeşitler için, resmi belgeleri olmayan başvuru sahiplerinin teknik soru anketi ile kayıt sürecine girmesi sağlanmıştır.

Çevre ve Sağlık Güvenceleri

Başvuru sahipleri, çeşit adaylarının çevre, insan ve hayvan sağlığına yönelik risk oluşturmaması gerektiğini taahhüt edeceklerdir. Ayrıca, genetiği değiştirilmiş organizmalar (GDO) ile ilgili beyanatların verilmesi zorunlu hale getirilmiştir.

Kayıt Sürelerinin Uzatılması ve Sertifikalı Tohumluk Üretimi

Çeşit sahipleri, kayıt sürelerini yazılı olarak uzatma talebinde bulunabileceklerdir. Fordiplom60'dan düşük miktarda üretilen tarla bitkileri için FYD testleri ile kayıt altına alma süreci uygulanacaktır.

Özel Sektör Tarımsal Araştırma Kuruluşları

Yeni yönetmelik, özel sektör kuruluşlarının başvuru süreçlerine de etkilerde bulunmuştur. Islahçı personel için en az bir yıllık iş sözleşmesi ve gerekli belgelerin sunulması şart koşulmuştur.

Tüm bu düzenlemeler ile Türkiye, tarımsal bitki çeşitlerinin yönetimini ve uluslararası standartlara uyum sürecini güçlendirmeyi hedeflemektedir.