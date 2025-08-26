Yeni Yüzer Üretim Platformu Sakarya’da Üretimi 4 Katına Çıkaracak

Yeni yüzer üretim platformu Karadeniz üretimini katlayacak

Türkiye, enerji filosuna eklenecek yeni yüzer üretim platformu (FPU) ile Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'ndaki üretimi önemli ölçüde artırmayı hedefliyor. Platformun devreye alınmasıyla bölgedeki günlük gaz üretiminin dört katına çıkması planlanıyor.

Platformun devreye alınma takvimi ve üretim hedefleri

Platformun Türkiye'ye doğru 2027 sonunda yola çıkması ve 2028'in ortasında devreye alınması planlanıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 23 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, "Bizi faz-3 aşamasına taşıyacak yeni platformumuz ile Sakarya Gaz Sahası'ndaki üretimimiz, bugüne kıyasla 4 katına çıkarak günlük 40 milyon metreküpe yükselecek." ifadesini kullandı.

Yeni platform, Türkiye'nin ikinci FPU'su olacak ve günlük gaz üretim kapasitesinin 25 milyon metreküp olması öngörülüyor. İlk etapta toplam 27 derin deniz kuyusundan 20 milyon metreküp doğal gaz üretilmesi hedefleniyor.

Teknik özellikler ve lojistik

İnşası devam eden gemi formatındaki platform için Çin menşeli bir firmayla sözleşme imzalandı ve mühendislik, tedarik, imalat, kurulum ve devreye alma faaliyetlerini kapsayan üretime başlandı. Platformun boyutları uzunluk 273 m, genişlik 54 m, derinlik 26 m olarak planlandı.

Platform, karadan yaklaşık 180 kilometre açıkta, yaklaşık 2.200 metre su derinliğinde ve 4 grupta toplam 20 halat sistemi ile deniz zeminine demirlenecek ve sabit kalacak. Üzerinde 150 personel için barınma alanları sağlanacak.

Platform, ham doğal gaz üretimini yerinde işleyerek kuyuların kontrolü, su ayrışımı, kurutma, kompresyon, ölçüm gibi operasyonları gerçekleştirecek; işlemlerin ardından doğal gaz deniz altı boru hattı ile karaya ulaştırılıp doğrudan ulusal iletim ağına verilecek.

Filoya katkı

Yeni platformun eklenmesiyle Türkiye'nin enerji filosundaki toplam gemi sayısı 6 sondaj, 2 sismik araştırma gemisi ve 2 FPU yaparak 10'a yükselecek. Bu, Türkiye'nin derin denizlerdeki varlığını güçlendirecek ve üretim kapasitesini genişletecek.

Sismik araştırma gemileri

Türkiye'nin ilk sismik araştırma gemisi Barbaros Hayreddin Paşa ile 2012'de yerli envanter oluşturulmaya başlandı. Denizin 8 kilometre altındaki jeolojik yapıları inceleyebilen gemi, iki ve üç boyutlu sismik veri toplayabiliyor.

MTA Oruç Reis'in inşasına 2012'de tamamen yerli imkanlarla başlandı. İleri teknoloji ekipmanlarla donatılan gemi, 2017'de operasyon test, eğitim ve tecrübe faaliyetlerine başladı. Geminin sahip olduğu modern sevk ve manevra sistemleri ile açık denizlerde iki ve üç boyutlu derin sismik araştırmalar yapılabiliyor. Türk mühendisler tarafından inşa edilen MTA Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, geçen yıl Somali'de başladığı ilk kıtalararası görevini haziran'da tamamladı.

Sondaj gemileri

Türkiye'nin ilk milli sondaj gemisi Fatih, 2017'de TPAO envanterine katıldı. Fatih, 29 Mayıs 2020'de Karadeniz'deki ilk milli sondaj için Haydarpaşa Limanı'ndan uğurlandı. 20 Temmuz 2020'de Zonguldak açıklarında Tuna-1 lokasyonunda Karadeniz'deki ilk milli derin deniz sondajına başladı ve bu işlem Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfini beraberinde getirdi.

Yavuz sondaj gemisi 2011'de tamamlanıp farklı ülkelerde görev aldı; 2018'de TPAO envanterine katıldı. Kanuni 2020 başında filoya dahil oldu; 227 m uzunluk ve 42 m genişliğe sahip olan gemi, ilk görevi için 5 Mayıs 2021'de Karadeniz'e açıldı ve Türkali-2 kuyusunda derin deniz kuyu testlerini gerçekleştirdi.

Abdülhamid Han sondaj gemisi 2022'de filoya katıldı. TPAO tarafından Kasım 2021'de satın alınan gemi, yedinci nesil teknolojiye sahip olup 238 m uzunluğunda, 42 m genişliğinde ve kule yüksekliği 104 m olarak kaydedildi. Geminin sondaj kapasitesi 12.200 m'dir; Yörükler-1 kuyusuna gönderilmiş ve 17 Ağustos 2022'de ilk sondajını gerçekleştirmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temmuzda müjdelediği 2 yeni derin deniz sondaj gemisi'nin 2026'ın ilk aylarında göreve hazır olması planlanıyor.

Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu

Türkiye'nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformu Osman Gazi, geçen yıl yenileme faaliyetlerinin ardından bu yıl 29 Mayıs'ta İstanbul'un fethinin yıl dönümünde Boğaz'dan geçerek Filyos Limanı'na ulaştı. Göreve 2026'nın ortasında başlayacak platformla Karadeniz'deki mevcut doğal gaz üretimi iki katına çıkarak günlük 20 milyon metreküpe yükselecek. Böylece Türkiye'deki yaklaşık 8 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacı Karadeniz'den karşılanmış olacak. Platformun belirlenen lokasyonda 20 yıl boyunca görev yapması bekleniyor.