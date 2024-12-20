Yenidoğan Çetesi'ne Yönelik Açıklama: TMSF Kayyım Atadı

Yenidoğan Çetesi'ne Yönelik Soruşturma Derinleşiyor

Kamuoyunda 'Yenidoğan Çetesi' olarak bilinen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, Büyükçekmece 1. Sulh Ceza Hakimliği karar alarak 13 hastane ve 3 şirkete yönelik Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım ataması gerçekleştirdi.

TMSF'nin Açıklaması

TMSF'den yapılan açıklamada, kamu sağlığı hizmetlerinde herhangi bir aksama olmaması amacıyla, kurumun Fon Kurulu tarafından ilgili hastanelere yeni yöneticilerin atandığı belirtildi. İlgili ekiplerin, hastane ve şirketlerde gerekli çalışmalara hızlı bir şekilde başlamak üzere görevlendirildiği ifade edildi.

Resmi Süreç

Büyükçekmece 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin kayyım atama kararının Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlandığı ve kayyım atanan 13 hastane ile 3 şirketin, TMSF'nin resmi internet sitesindeki 'Kayyım Olunan Şirketler' listesine eklendiği bildirildi.