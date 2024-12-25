Yenilenebilir Enerji Yatırımları 132 Milyar Dolarlık Doğal Gaz İthalatını Geride Bıraktı

Yenilenebilir Enerji Yatırımları Başarıyla Yükseliyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Zafer Demircan, Türkiye'de son 20 yılda elektrik ve enerji sektöründe kayda değer reformların gerçekleştirildiğini belirtti. Demircan, "Yenilenebilir enerjideki yatırımlarla şu ana kadar 132 milyar dolarlık doğal gaz ithalatının önüne geçtik. Yenilenebilir enerji sektörü, bu yatırımlar sayesinde 890 milyon ton karbon emisyon azaltılmasını sağlıyor." dedi.

Yenilenebilir Enerji Gücü 67 Bin Megavatı Aştı

Geleceğin Enerjisi ve Depolama Kongresi'nde konuşan Demircan, yenilenebilir enerji kurulu gücünün hidroelektrik santralleri ile birlikte 67 bin megavatın üzerine çıktığını açıkladı. Ayrıca, Türkiye’de özel sektör aracılığıyla rüzgar ve güneş enerjisi yatırımlarının 31 bin megavata ulaştığını söyledi.

Enerji İthalatında Düşüş Gözlemleniyor

Demircan, Türkiye'nin enerji ithalatına olan bağımlılığının azaldığını belirterek, "Geçtiğimiz yıl yaklaşık 60 milyar dolar, bu yıl ise 50 milyar dolarlık enerji ithalatı gerçekleştiğini görüyoruz." dedi.

Nükleer Enerji ve Yenilenebilir Kaynaklar

Türkiye'nin enerji stratejisinde kaynak çeşitlendirmesi yapmanın önemine dikkat çeken Demircan, nükleer enerjinin karbon sıfır olarak en temiz enerji kaynağı olduğunu vurguladı. Akkuyu'da 1. ünite devreye alma sürecinin devam ettiğini söyleyen Demircan, Sinop ve Kıyıköy projeleri hakkında çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Enerji Altyapısında Dönüşüm Yaşanıyor

Demircan, Türkiye'deki ana ekipman üretici sayısının artış gösterdiğini belirtirken, bugüne kadar yerli aksam ve destek kapsamında 1,8 milyar dolarlık imalat desteği verildiğini açıkladı. Ayrıca, imalatçılar için önemli bir artış yaşandığı ve toplamda 350'ye yakın alt tedarikçi bulunduğunu kaydetti.

Yeni İhaleler ve Yatırım Kapasitesi