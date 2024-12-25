DOLAR
35,2 0%
EURO
36,64 0,16%
ALTIN
2.961,22 -0,1%
BITCOIN
3.482.082,2 -1,67%

Yenilenebilir Enerji Yatırımları 132 Milyar Dolarlık Doğal Gaz İthalatını Geride Bıraktı

Yenilenebilir enerji yatırımları, Türkiye'nin doğal gaz ithalatını aşarak önemli bir başarı sağladı. 890 milyon ton karbon emisyonu azaltıldı.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 12:57
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 13:08
Yenilenebilir Enerji Yatırımları 132 Milyar Dolarlık Doğal Gaz İthalatını Geride Bıraktı

Yenilenebilir Enerji Yatırımları Başarıyla Yükseliyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Zafer Demircan, Türkiye'de son 20 yılda elektrik ve enerji sektöründe kayda değer reformların gerçekleştirildiğini belirtti. Demircan, "Yenilenebilir enerjideki yatırımlarla şu ana kadar 132 milyar dolarlık doğal gaz ithalatının önüne geçtik. Yenilenebilir enerji sektörü, bu yatırımlar sayesinde 890 milyon ton karbon emisyon azaltılmasını sağlıyor." dedi.

Yenilenebilir Enerji Gücü 67 Bin Megavatı Aştı

Geleceğin Enerjisi ve Depolama Kongresi'nde konuşan Demircan, yenilenebilir enerji kurulu gücünün hidroelektrik santralleri ile birlikte 67 bin megavatın üzerine çıktığını açıkladı. Ayrıca, Türkiye’de özel sektör aracılığıyla rüzgar ve güneş enerjisi yatırımlarının 31 bin megavata ulaştığını söyledi.

Enerji İthalatında Düşüş Gözlemleniyor

Demircan, Türkiye'nin enerji ithalatına olan bağımlılığının azaldığını belirterek, "Geçtiğimiz yıl yaklaşık 60 milyar dolar, bu yıl ise 50 milyar dolarlık enerji ithalatı gerçekleştiğini görüyoruz." dedi.

Nükleer Enerji ve Yenilenebilir Kaynaklar

Türkiye'nin enerji stratejisinde kaynak çeşitlendirmesi yapmanın önemine dikkat çeken Demircan, nükleer enerjinin karbon sıfır olarak en temiz enerji kaynağı olduğunu vurguladı. Akkuyu'da 1. ünite devreye alma sürecinin devam ettiğini söyleyen Demircan, Sinop ve Kıyıköy projeleri hakkında çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Enerji Altyapısında Dönüşüm Yaşanıyor

Demircan, Türkiye'deki ana ekipman üretici sayısının artış gösterdiğini belirtirken, bugüne kadar yerli aksam ve destek kapsamında 1,8 milyar dolarlık imalat desteği verildiğini açıkladı. Ayrıca, imalatçılar için önemli bir artış yaşandığı ve toplamda 350'ye yakın alt tedarikçi bulunduğunu kaydetti.

Yeni İhaleler ve Yatırım Kapasitesi

Demircan, önümüzdeki dönemlerde 70 bin megavata

Enerji Depolama ve Gelecek Vizyonu

Enerji Depolama Endüstrileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Can Tokcan, enerji depolama teknolojilerinin 2025 sonrası dönemde büyük bir değişim yaratacağını ifade etti. Tokcan, "Dünya genelinde enerji dönüşümü için yıllık yatırım tutarı 3,5 trilyon dolar. Türkiye'nin ise bu alanda büyük fırsatları var." diye konuştu.

Türkiye, Bölgenin Batarya Üssü Olma Yolunda

Kongrenin mottosu "Bölgenin Batarya Üssü Türkiye" olarak belirlendi. Tokcan, Türkiye'nin yenilikçi vizyonu ve teknik kabiliyetlerinin, ülkeyi bu konuda öncü hale getireceğini vurguladı.

Ankara'da bir otelde gerçekleşen Geleceğin Enerjisi ve Depolama Kongresi'nin açılış töreninde...

Ankara'da bir otelde gerçekleşen Geleceğin Enerjisi ve Depolama Kongresi'nin açılış töreninde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Zafer Demircan konuşma yaptı.

Ankara'da bir otelde gerçekleşen Geleceğin Enerjisi ve Depolama Kongresi'nin açılış töreninde...

Ankara'da bir otelde gerçekleşen Geleceğin Enerjisi ve Depolama Kongresi'nin açılış töreninde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Zafer Demircan konuşma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

2025 Yılbaşı Tatili: 31 Aralık Yarım Gün Mü, 1 Ocak Tatil Mi?

Zorlu kış aylarında doğalgaza zam darbesi! O açıklama her an gelebilir

BDDK'dan Kredi Kartlarında Şifre Kısıtlaması: Yeni Dönem Başlıyor!

Emeklilere Yılsonu Müjdesi: 9.000 TL Isınma Desteği!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yenilenebilir Enerji Yatırımları 132 Milyar Dolarlık Doğal Gaz İthalatını Geride Bıraktı
2
SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi'nden 2024 Yenilenebilir Enerji Değerlendirmesi
3
Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yükseldi: %1,93 Değer Kazandı
4
TCMB Güncel Döviz Kurları Açıklandı
5
Ticaret Bakanı Bolat'tan Kuzey Makedonya'ya Ziyaret: Ekonomik İlişkiler Gelişiyor
6
Türkiye Merkez Bankası'nın Belirlediği Döviz Kurları
7
TOKİ piyangosu bu illere burdu! Listeye bak ilin var mı öğren: Ayda sadece 3500 TL taksit ödenecek!

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

Asgari Ücret Artışıyla O Maaşlar da 10.000 TL'ye Çıkıyor!

Yüzde 30 asgari ücret zammından nasibini aldı! Ödemeler 1 Ocak’ta uçuşa geçecek

2025 Asgari Ücret Zamı Sonrası Yemek Parası Artacak!

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor

BDDK'dan Kredi Kartlarında Şifre Kısıtlaması: Yeni Dönem Başlıyor!

Emeklilere Yılsonu Müjdesi: 9.000 TL Isınma Desteği!

2025 Yılbaşı Tatili: 31 Aralık Yarım Gün Mü, 1 Ocak Tatil Mi?

Memur ve Emekliye Ek Artış Yüzde 8 olabilir! 15.000 TL'ye eklenecek

Zorlu kış aylarında doğalgaza zam darbesi! O açıklama her an gelebilir

Asgari Ücret ve Emekli Maaşında Şok Beklentiler! O İsim Ağzından Kaçırdı

SGK Onayı ile PTT’den Kadınlara 50.000 TL Destek