Yerli Çip Tasarımında Yeni Dönem: Arçelik ve YongaTek İşbirliği

Önemli Bir Adım: Yerli Çip Tasarımı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Rekabet Öncesi İşbirliği Destek Programı çerçevesinde Arçelik ve YongaTek firmaları, yerli çip tasarımı için işbirliği başlattı. Bu projeyle, Türkiye'nin teknoloji alanındaki bağımsızlığına önemli bir katkı sağlanması hedefleniyor.

Proje Detayları

Arçelik tarafından yapılan açıklamaya göre, Nisan ayında başlatılan projede yerli çip tasarımı çalışmaları sürüyor ve ilk test süreçleri başarıyla tamamlandı. Proje kapsamında tasarlanan çipler, Arçelik tarafından beyaz eşya, tüketici elektroniği, küçük ev aletleri ve mutfak aksesuarları gibi alanlarda kullanılacak.

Sertifikalar ve Tören

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın HIT 30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı tanıtım etkinliğinde, projeye katılan şirketlere sertifikalar verildi. Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer ve YongaTek Genel Müdürü Ali Baran, sertifikalarını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'dan aldılar. Tören sonunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, teknoloji ve yatırım projeleri geliştiren firmaların temsilcileriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Hedefler ve Gelecek Vizyonu

Proje kapsamında, tasarlanan çiplerin tasarım hakları tamamen Türkiye'ye ait olacak ve prototiplerin 2025 yılı itibarıyla oluşturulması planlanmaktadır. Bu girişim, yerli teknoloji üretimi konusunda kritik bir adım olarak öne çıkıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Rekabet Öncesi İşbirliği Destek Programı kapsamında Arçelik ve YongaTek firması işbirliğiyle yerli çip tasarımına başlandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Rekabet Öncesi İşbirliği Destek Programı kapsamında Arçelik ve YongaTek firması işbirliğiyle yerli çip tasarımına başlandı.