Yerli Girişim Cross4Cloud, Bulut Teknolojileriyle Küresel Arenaya Açılıyor

Yeni nesil bulut teknolojileri alanında öne çıkan yerli girişim Cross4Cloud, geliştirdiği yenilikçi platformla birden fazla bulut servis sağlayıcısını tek bir ekranda toplayarak dünyaya açılıyor.

Ercan Yeşil: Amacımız Teknoloji Trendlerini Belirlemek

Cross4Cloud kurucu ortağı Ercan Yeşil, 2021 yılında kurdukları girişimle, 25 kişilik bir ekiple sektörde önemli bir gelişme sağladıklarını aktardı. Yeşil, platformlarının Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform (GCP) ve Microsoft Azure gibi büyük bulut sağlayıcılarını tek bir noktadan yönetme imkânı sunduğunu belirtti.

1 Trilyon Dolarlık Pazar

Bulut teknolojilerinin global pazar büyüklüğünün 1 trilyon dolara yakın olduğunu dile getiren Yeşil, kullanıcıların %80'inin aynı anda bu büyük sağlayıcıları tercih ettiğini vurguladı. Cross4Cloud, bu hizmetleri bir araya getirerek firmaların organizasyonel yükünü azaltmayı amaçlıyor.

Güvenlik Standartlarına Büyük Önem

Yeşil, veri güvenliği alanında ISO 27001 ve Cloud Security Alliance (CSA) Star Belgesi gibi belgelere sahip olmalarının önemine karşılık, Türkiye'de bu belgeyi alan yedinci şirket olduklarını kaydetti. Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) süreçlerini de başlattıklarını sözlerine ekledi.

Global Stratejik İşbirlikleri

Cross4Cloud'un globalde bir dizi stratejik işbirliği yaptığını belirten Yeşil, SoftwareOne ile imzaladıkları anlaşmanın öneminden bahsetti. Bu işbirliği ile Norveç'te başlamış oldukları projelerin başarıyla ilerlediğini dile getirdi.

Yatırım Süreçleri Devam Ediyor

Geçtiğimiz yıl bir tohum yatırımı süreci başlatıldığını ifade eden Yeşil, 25 milyon dolarlık bir değerleme ile yatırım görüşmelerinin sürdüğünü duyurdu. Çeşitli yatırım gruplarıyla görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

CSA Star Sertifikası ile Güvende

CSA Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Uner, CSA'nın uluslararası düzeyde bulut güvenliği hizmetleri sunduğunu ve Cross4Cloud'un, Türkiye'den bu belgelendirmeyi almış yedi firmadan biri olduğunu vurguladı. Böylelikle, müşterilere uluslararası geçerli bir sertifikasyona sahip olduklarını duyurmuş olacaklar.

Cross4Cloud, bulut teknolojileri alanındaki yenilikçi yaklaşımıyla gelecekte önemli bir oyuncu olma yolunda ilerliyor.

Yeni nesil bulut teknolojileri alanında çalışmalar yürüten yerli girişim Cross4Cloud, birden fazla bulut servis sağlayıcısını tek bir ekrana taşıyan inovasyonuyla dünyaya açılıyor. Cross4Cloud kurucu ortağı Ercan Yeşil, konuya ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Yeni nesil bulut teknolojileri alanında çalışmalar yürüten yerli girişim Cross4Cloud, birden fazla bulut servis sağlayıcısını tek bir ekrana taşıyan inovasyonuyla dünyaya açılıyor. Cross4Cloud kurucu ortağı Ercan Yeşil, konuya ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.