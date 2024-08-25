Yerli Güneş Hücreleri Şartı: Güneş Panelleri Teşviksiz Kalacak

Yerli Güneş Hücreleri Olmadan Teşvik Yok

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yurt içinde üretilmiş, fakat güneş hücreleri kullanılmadan yapılan güneş panellerinin teşvik belgesi almayacağını açıkladı.

Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı

Bakanlık, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’inde yaptığı değişiklikle bu durumu netleştirdi. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni tebliğe göre, yurt dışından tedarik edilen güneş panelleri ve taşıyıcı sistemlerin yanı sıra, ingot dilimleme aşamasından ya da daha öncesinden başlayarak yerli güneş hücreleri kullanılmadan üretilen paneller, teşvik belgesi kapsamında değerlendirilmeyen harcamalar arasına alındı.

Uygulama Başlangıcı

Bu önemli değişiklik, 24 Ağustos 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak. Bu düzenleme ile yerli üretimin teşvik edilmesi, yenilenebilir enerji süreçlerini destekleme amacı gütmektedir.