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Yerli Yapay Zeka 64 Bin Oltalama Saldırısını Engelledi

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, yerli yapay zeka sayesinde 64 bin oltalama saldırısının engellendiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 11:54
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 11:54
Yerli Yapay Zeka 64 Bin Oltalama Saldırısını Engelledi

Yerli Yapay Zeka ile Siber Güvenlikte Büyük Başarı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yerli yapay zeka teknolojisi sayesinde 64 bin 115 oltalama alanına erişimin engellendiğini duyurdu. Bu önlem, dolandırıcılık amaçlı siber saldırılara karşı önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

USOM’un Başarıları

Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bünyesinde faaliyet gösteren Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM)’un çalışmalarını detaylandırdı. Son bir hafta içinde Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz (SOME) tarafından 424 bin 156 zararlı internet adresine toplamda 282 milyon 33 bin erişim isteği engellendi.

Uraloğlu, USOM’un 2013 yılından bu yana toplam 424 binin üzerinde zararlı yazılım ve siber saldırı bağlantısını tespit ettiğini vurguladı. Ayrıca, son 7 saat içerisinde Türkiye’deki 838 bin 112 kritik web sitesi zafiyetlere karşı tarandı.

Güçlü Bir Siber Savunma Ekibi

Bakan Uraloğlu, 2 bin 317 SOME ekibi, 7 bin 981 uzman personel ve 400 USOM uzmanı ile Türkiye'nin siber sahasını haftanın 7 günü 24 saat koruduklarını belirtti. Anlık olarak 17 milyon IP adresine tarama yapıldığını ve bu sayede risklerin proaktif bir şekilde tespit edildiğini açıkladı.

Yerli ve Milli Yazılımların Önemi

Siber olaylara müdahale konusunda yerli ve milli yazılımların büyük katkılar sağladığını ifade eden Uraloğlu, "Avcı, Azad ve Kasırga" projelerinin ulusal siber güvenlikte örnek teşkil edeceğini belirtti. Kasırga projesi kapsamında haftalık 130 tarama ile 285 farklı portun servis ve zafiyet taramasının gerçekleştirildiği bilgisi verildi.

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