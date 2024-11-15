Yeşil Enerji Koridorları Orta Asya ve Kafkasya'ya Güç Katacak

Orta Asya ve Kafkasya'da Yeşil Enerji Dönüşümü

Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'na (COP29) ev sahipliği yapan Azerbaycan, Orta Asya ve Kafkasya'daki yenilenebilir enerji alanında bölgesel işbirliğinin yeni bir dönemi başlatabileceğini önermektedir.

Ember Raporu: Yenilenebilir Enerji Potansiyeli

Londra merkezli uluslararası enerji düşünce kuruluşu Ember, COP29'un "Enerji/Barış, Yardım ve İyileşme" tematik gününde "Orta Asya ve Kafkaslar için Yeşil Enerji Koridorları" adlı bir rapor yayımladı. Rapora göre, bölgede yenilenebilir enerjiden sağlanacak elektriğin yaygınlaştırılması için oluşturulacak geliştirilmiş bir işbirliği büyük kazançlar sağlayabilir.

Mevcut durumda bölge ülkelerinin çoğu büyük ölçüde fosil yakıtlara bağımlıdır. Özbekistan, Azerbaycan ve Türkmenistan doğal gazdan elektrik üretirken, Kazakistan kömüre dayanmaktadır. Ancak Tacikistan, Kırgızistan ve Gürcistan gibi su açısından zengin ülkeler, elektriklerini çoğunlukla yenilenebilir kaynaklardan elde etmektedir.

Bölgedeki Yenilenebilir Enerji Potansiyeli

Rapora göre, Orta Asya ve Kafkasya, güçlü rüzgar potansiyeli, yoğun güneş ışığı ve büyük nehirler etrafında hidroelektrik gibi çeşitli yenilenebilir enerji kaynaklarını barındıran coğrafi çeşitliliğe sahiptir. Kazakistan, Özbekistan, Azerbaycan, Türkiye ve Avrupa Birliği arasında planlanan yeşil enerji koridorları, bu kaynakları bir araya getirerek sürdürülebilir enerji üretimini sağlamayı hedeflemektedir.

Ülkelerin Yenilenebilir Enerji Hedefleri

Özbekistan, 2030'a kadar elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin payını %40'a çıkarmayı planlarken, Azerbaycan 2023'te %20 olan kurulu gücündeki yenilenebilir enerji oranını %30'a yükseltmektedir. Kazakistan ise 2030'a kadar %15'ini yenilenebilir kaynaklardan üretecektir. Türkmenistan'ın güneş enerjisi potansiyeli ise 655 gigavat olarak tahmin edilmektedir.

Türkiye’nin Rolü ve Bölgesel İşbirliği

Ember Türkiye, Orta Asya ve Kafkasya Bölge Lideri Ufuk Alparslan, bölgesel işbirliğinin enerji dönüşümüne katkı sağlayacağını ifade ederek, "Geliştirilmiş ara bağlantılar, bölgenin yenilenebilir potansiyelinden yararlanarak enerji güvenliğini artırabilir," dedi. Ayrıca Türkiye’nin Nahçıvan üzerinden Azerbaycan ile bağlantı kurarak bu vizyona destek sağlayabileceğine dikkat çekti.

Bakü'deki COP29'un üçüncü gününde Azerbaycan, Kazakistan ve Özbekistan, yeşil enerji geliştirme ve iletimi alanında mutabakat zaptı imzaladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, imzalanan anlaşmayla üretilen yeşil enerjinin Hazar Denizi boyunca iletileceğini ve projenin Karadeniz enerji kablosuna bağlanacağını duyurdu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.