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Yeşil Enerji Zirvesi: Karbon Piyasalarında Son Gelişmeler

Yeşil Enerji Zirvesi'nde, Türkiye'nin karbon piyasaları ve enerji dönüşümü ele alındı.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 16:41
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 16:41
Yeşil Enerji Zirvesi: Karbon Piyasalarında Son Gelişmeler

Türkiye'nin Yeşil Enerji Alanındaki İlerlemesi

Bu yıl ikincisi düzenlenen Yeşil Enerji Zirvesi, karbon piyasaları ve yeşil dönüşüm konularına ışık tutuyor. Enerjide Dijitalleşme Derneği (EDİDER) Genel Sekreteri Gökberk Bilgin, zirve kapsamında Türkiye'nin enerji sektöründeki benzersiz yapısının önemine değindi.

Karbon Piyasaları ve Dijital Çözümler

İstanbul'da gerçekleştirilen zirve, ATP GreenX ve EDİDER işbirliği ile düzenlendi. Bilgin, Türkiye'nin kendine özgü şebeke sorunları ve coğrafi çeşitliliği nedeniyle özel dijital çözümler geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. Bu durum, Türkiye'nin hızlı deneyimleri ile küresel enerji sektöründe liderlik fırsatları sunduğunu ifade etti.

2024'te Hedefler ve Gelişmeler

Bilgin, 2024'ün EDİDER için verimli bir dönem olacağını belirterek, mevzuata sağladıkları geri bildirimlerin önemine dikkat çekti. Dağıtık enerji kaynaklarının şebekeye entegrasyonu açısından toplayıcılık konusunun kritik olduğunu aktardı. Yayımlanan mevzuat taslakları konusunda üyeleriyle yürütülen detaylı çalışmalar, kamu ve sektör temsilcileri tarafından ilgiyle izleniyor.

Zirvede Ele Alınan Temalar

Zirvenin amacı, karbon piyasaları, enerji sektörü ve yeşil dönüşüm gibi konulardaki en güncel gelişmeleri ve stratejileri masaya yatırmayı amaçlıyor. Etkinlik boyunca dört ana panelde, enerji dünyasını ilgilendiren konular derinlemesine ele alınacak.

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