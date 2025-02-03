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Yİ-ÜFE Açıklandı: Fiyat Artışları Yüzde 54,39'a Ulaştı

Ocak ayında Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nde dikkat çekici artışlar kaydedildi, en yüksek artış su temininde oldu.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 10:32
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 10:32
Yİ-ÜFE Açıklandı: Fiyat Artışları Yüzde 54,39'a Ulaştı

Türkiye'de Fiyat Artışları Devam Ediyor

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), ocak ayında dikkat çekici artışlar kaydetti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, madencilik ve taş ocakçılığında yıllık artış yüzde 33,4, imalatta yüzde 27,6, elektrik ve gaz üretimi ile dağıtımında yüzde 18,2 ve su temininde ise yüzde 54,39 olarak belirlendi.

Aylık Değişimlerde de Dikkat Çeken Rakamlar

Yİ-ÜFE’nin yıllık bazda kaydettiği artış, ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 3,06, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27,2 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 39,5 olarak gerçekleşti.

Sanayinin ana dört sektöründe ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 3,57, imalatta yüzde 3,25, su temininde yüzde 16,84 artış kaydedildi. Buna karşın elektrik ve gaz üretimi ile dağıtımında yüzde 0,44 azalış yaşandı.

Ana Sanayi Gruplarındaki Yıllık Değişimler

Ana sanayi gruplarına bakıldığında, ara mallarında yüzde 23,27, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 37,44, dayanıksız tüketim mallarında ise yüzde 37,42 artış gözlemlendi. Enerjide yüzde 18,05 ve sermaye mallarında yüzde 25,61 artış kaydedildi.

Aylık değişimlere bakıldığında ise ara mallarında yüzde 1,81, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 6,39, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 4,45, enerjide yüzde 2,27 ve sermaye mallarında yüzde 3,25 artış yaşandı.

Öne Çıkan Sektör Değişimleri

Sektörler/Alt Gruplar
Aylık Artış (%) | Yıllık Artış (%)
Madencilik ve taş ocakçılığı: 3,57 | 33,40
İmalat: 3,25 | 27,60
Elektrik, gaz: -0,44 | 18,20
Su temini: 16,84 | 54,39

(Sürecek)

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