Yıldırım: Antep fıstığına geçici ithalat izni isabetli karar

BAKTAD: Antep fıstığına geçici ithalat izni isabetli

Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Başkanı Mehmet Yıldırım, baklavalık iç fıstığın kilogramının son bir yılda yüzde 213 artışla 750 liradan 2 bin 350 liraya yükseldiğini belirterek, ithalat izninin yerinde bir karar olduğunu söyledi.

Fiyat artışı ve stokçuluk iddiası

Yıldırım, bu ürünün fiyatında son bir aydaki artışın yüzde 38 olduğunu, bazı tüccarların kuraklık ve don olaylarını bahane ederek fiyatları şişirdiğini kaydetti. "Bu yıl mahsulün az olmasını fırsat bilen stokçu tüccarlar... Son olarak 3 bin liralar konuşuluyordu," dedi. Geçen yıl tarihin en yüksek rekoltesine ulaşıldığını ve Türkiye'ye üç yıl yetecek üretim olduğunu vurgulayarak, depolarda önemli miktarda ürünün bekletildiğini belirtti.

İthalat izninin piyasa etkisi

BAKTAD Başkanı, ithalat izninin piyasayı dengeleyebileceğini söyleyerek, "İthalat izni çok isabetli oldu. Bu kararla stokçular hariç herkes kazançlı çıkacak," ifadelerini kullandı. Şu anda ABD, İran ve Suriye'den ithalat yapılabileceğini aktaran Yıldırım, "Türkiye'de 60 dolara kadar çıkan iç fıstık fiyatı İran'da 17,5 dolar," bilgisini paylaştı. Ayrıca Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bu kararı almasının önemli olduğunu belirtti ve fıstık fiyatları istenen seviyeye geldiğinde baklavada indirim de yapacaklarını anlattı.

Çiftçi, sektör ve çözüm önerisi

Yıldırım, yalnızca baklava üreticilerinin değil lokumcu, helvacı, çikolatacı ve dondurmacı gibi fıstık kullanan tüm üreticilerin fiyat artışından şikayetçi olduğunu söyledi. "Çiftçimizin her zaman kazanmasını istiyoruz ancak burada şu anda kazanan çiftçi değil, ellerinde geçen seneden de yüklü stok bulunduran karaborsacılar," dedi. Stokçuluğu ve karaborsayı engellemenin en önemli yolunun ürünün kayıt altına alınması olduğunu vurgulayan Yıldırım, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın araziye değil ürüne destek vermesi halinde fıstığın kayıt altına alınacağını ve üretim miktarının sağlıklı şekilde takip edileceğini kaydetti.