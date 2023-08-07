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Yıllardır kimse yüzüne bakmıyordu! Yeni Tofaş Şahin'in fiyatını öğrenince gözleriniz yuvasından çıkacak

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Yıllardır kimse yüzüne bakmıyordu! Yeni Tofaş Şahin'in fiyatını öğrenince gözleriniz yuvasından çıkacak
Tofaş Şahin'in yeni 2023 modeli belli oldu. Çok sayıda satması beklenen bu ikonik arabanın fiyat etiketi ise şaşırtıcı..

Bir devir inşa eden ve çeşitli modifikasyonlarla hala şehirde görülen efsanevi ünlü otomobil Tofaş Şahin'in 2023 modeli ortaya çıktı.

Türkiye'de çok sevilen Tofaş Şahin, özellikle 90'lı yıllarda büyüyen çocuklar tarafından bilinçli olarak Türk arabası diye büyütüldü. Bu aracın tekrar piyasaya çıkacağı haberi büyük heyecan yarattı. Yıllar sonra ilk kez seri üretim bir modelde karşımıza çıkan Tofaş Şahin, hayranları tarafından büyük ilgi gördü.

Tofaş Şahin'in yeni 2023 modeli

2023 MODEL TOFAŞ ŞAHİN NE KADAR?

Piyasaya yeni sürülen Tofaş Şahin'in selefinden farklı olarak pek çok yeniliğe sahip olduğu tahmin edilmekte. Önemli bir detay olarak Tofaş şahin 2023 modelinin üretiminin Etiyopya'da gerçekleştiğini ve ülkemizde Tofaş şahin adıyla pazarlandığını belirtmekte fayda var. Bu marka daha önce Hollanda'da DOCC adı altında üretiliyordu ancak Etiyopya'da lanse edildi ve ülkemizde de bulunup bulunmayacağı araştırılmaya başlandı.

Görsel olarak yeni nesil Tofaş şahin selefinden hiçbir farkı yok. Otomobilin tasarımı, ilk araçtan esinlenilmiş ve korunmuştur. Motor performansı da geleneksel modelle aynı.

Tofaş Şahin'in yeni 2023 modeli

UYGUN FİYATLA SATILACAK

Ancak Tofaş 2023 modelinin fiyatı hakkında net bir bilgi bulunmuyor. Fakat, vergiler dahil olmak üzere 500 bin lira civarında olacağı tahmin ediliyor. Bu fiyat bazı otomobil tutkunlarına yüksek gelebilir. Tofaş şahin'in uygun fiyatı ve dayanıklı yapısı sayesinde popülaritesini artırmaya devam etmesi bekleniyor.

Tofaş Şahin'in yeni 2023 modeli

Bu efsane aracın yeni versiyonunu bekleyen otomobil tutkunları, fiyatına da yakından bakıyor.

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