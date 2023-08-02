Yıllık da günlük de kiralayanlar iki kez düşünecek! Tomar tomar vergi yolda

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizm sektöründe günübirlik kiralanan evlere yönelik önemli düzenlemelerin kapıda olduğunu duyurdu. Günübirlik evlerin sertifika belgelendirme ve vergi süreçlerini kapsayacak düzenlemelerin yıl sonuna kadar hayata geçirileceği belirtildi.

Bu evlerin mevzuatlara uygun şekilde işlemesi için sertifika belgelendirme şartı getirileceği ve elde edilen gelirden vergi alınacağı açıklandı. Bakan Ersoy, günübirlik ev kiralayanların Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan belge almak zorunda olacaklarını ve konaklayan kişileri düzenli olarak bildirmekle yükümlü olacaklarını ifade etti.

"SEKTÖRDE AIRBNB AMA BİZ GÜNÜBİRLİK KULLANIM DİYORUZ"





Bakan Ersoy, "Sektörde Airbnb olarak tarif ediliyor ama biz aslında günübirlik kullanım diyoruz buna" şeklinde açıklama yaparak, bu tarz evlere yönelik mevzuat çalışmalarının yıl sonuna kadar tamamlanacağını belirtti. Yapılacak düzenlemelerle günübirlik kiralanan evlerin belgelendirme şartına uygun şekilde faaliyet göstereceğini ve gelirlerinden vergi ödeyeceğini vurguladı.

Bakan Ersoy, günübirlik evlere yönelik düzenlemelerin, kayıt dışı ekonominin önlenmesi ve rekabet eşitliğinin sağlanması amacıyla olduğunu ifade etti. Aynı zamanda, dünyada da benzer uygulamaların olduğunu ve Türkiye'nin de bu alanda kayıtlı ekonomi haline geleceğini belirtti.

Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un boş tutulan ve kiraya verilmeyen evlerle ilgili teşvik sistemi düşünülebileceği açıklamaları da hatırlatıldı. Bu yönde alınacak tedbirlerle, turizm ve konaklama sektöründe daha düzenli bir yapı oluşturulması hedefleniyor.

Bakan Ersoy, bu düzenlemelerin sektördeki günübirlik kiralanan evleri daha da popüler hale getireceğini belirterek, dünyadaki benzer uygulamalardan yararlanacaklarını ve Türkiye'nin de uluslararası standartlarda bir mevzuat oluşturacağını vurguladı. Aynı zamanda, turizm sektöründeki gelirlerin artırılması ve ekonominin canlanmasına katkı sağlaması bekleniyor.



Günübirlik kiralanan evlerin belgelendirme ve vergilendirme süreçlerinin hayata geçirilmesiyle birlikte, hem turistlerin güvenli konaklama imkanlarına erişimi artacak, hem de turizm sektörüne katkıda bulunan ev sahipleri ve işletmeler daha düzenli ve şeffaf bir şekilde faaliyet gösterebilecek.



Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bu düzenlemeleriyle turizm sektörüne verilen önem ve sektördeki potansiyelin artırılması, Türkiye'nin turizm alanında daha rekabetçi bir konuma gelmesine katkı sağlayacak. Hem yerli hem de yabancı turistlerin ülkeye olan ilgisinin artmasıyla birlikte turizm gelirlerinin artması ve ekonominin güçlenmesi hedefleniyor.

Turizm sektöründeki kayıt dışılığın önüne geçecek bu adımlarla, daha düzenli ve güvenilir bir ortam oluşturulacak. Bakan Ersoy'un vurguladığı gibi, Türkiye, uluslararası standartlarda bir mevzuatla turizmde lider konuma yükselecek. Hem turistlerin hem de ev sahiplerinin güvenli konaklama ve işletme imkanları artacak. Turizmde büyüme ve ekonomik canlanma hedefleniyor.