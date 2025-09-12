Yılmaz: Cari Açıkta İyileşme, Rezervler Temmuzda 18,6 Milyar Dolar Arttı

Temmuz ödemeler dengesi verileri ve dış finansman değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NSosyal hesabından paylaştığı temmuz ayı ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi. Yılmaz, "Cari açıkta iyileşme, dış finansman ihtiyacını azaltarak dezenflasyon sürecine katkı sağlamaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

Zorlu dış koşullara ve küresel ticaretteki zayıf görünüme rağmen, mal ihracatının dirençli yapısı ve artan hizmet ihracatı sayesinde cari işlemler dengesi Temmuz'da 1,77 milyar dolar fazla verdi ve yıllıklandırılmış cari açık 18,8 milyar dolara geriledi.

Yılmaz, artan dış kaynak girişi ve azalan dış finansman ihtiyacının rezerv birikimini desteklediğini vurguladı; Temmuz ayında rezervlerdeki net artışın 18,6 milyar dolar olduğunu bildirdi.

Yılmaz, ihracatta pazar çeşitliliğinin artması ve enerji maliyetlerindeki düşüşün cari dengeye olumlu katkı sağlamasının etkisiyle, cari işlemler açığının milli gelire oranının 2025 yıl sonu itibarıyla yüzde 1,4 seviyesinde gerçekleşmesini öngördüklerini belirtti.

Ayrıca, zorlu dış talep koşullarına rağmen mal ihracatındaki artışın yanı sıra, yıl sonunda 64 milyar dolara ulaşmasını bekledikleri turizm gelirleri başta olmak üzere artan hizmet ihracatının cari açıkta sağlanan iyileşmede etkili olduğunu kaydetti.

Yılmaz, kararlılıkla uyguladıkları Orta Vadeli Program çerçevesinde yüksek katma değerli üretim, artan mal ve hizmet ihracatı ile enerji ve ara malı ithalatına bağımlılığın azaltılmasıyla, önümüzdeki dönemde cari işlemler açığının milli gelire oranının daha da iyileşerek 2028 yılı itibarıyla yüzde 1 seviyesine inmesinin hedeflendiğini ifade etti.