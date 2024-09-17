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Yılsonunda 3000 Madenci Kaza ve Afet Eğitimi Alacak

Enerji Bakan Yardımcısı Tancan, 2023'te 3000 madencinin kaza ve afet eğitimini tamamlayacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 13:11
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 13:39
Yılsonunda 3000 Madenci Kaza ve Afet Eğitimi Alacak

Yıl Sonunda 3000 Madenci Eğitim Alacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, kaza ve afet eğitimlerine katılan madenci sayısının 3 bini bulacağını duyurdu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki yıl kaza ve afet eğitimlerini devam ettireceğiz, daha çok personelimizi bu eğitimlerden yararlandırmayı hedefliyoruz" diye belirtti.

Tancan, ayrıca Bakanlık bünyesinde 11 eğitim parkuru oluşturduklarını ve bu yılsonunda 3000'e yakın madencinin eğitimlerini tamamlayarak, kaza ve afet durumlarında müdahaleye hazır hale geleceğini ifade etti. Bu çalışmaların madenci güvenliği için önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Türkiye Madenciler Derneği (TMD) tarafından düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim...

Türkiye Madenciler Derneği (TMD) tarafından düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu Maden Kurtarma Yarışması'nın üçüncüsü, Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) ev sahipliğinde Kütahya'daki Garp Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünde başladı. İş Sağlığı ve Güvenliği (ISG) Genel Müdürü İbrahim Esenkar açılış töreninde konuşma yaptı.

Türkiye Madenciler Derneği (TMD) tarafından düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim...

Türkiye Madenciler Derneği (TMD) tarafından düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu Maden Kurtarma Yarışması'nın üçüncüsü, Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) ev sahipliğinde Kütahya'daki Garp Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünde başladı. İş Sağlığı ve Güvenliği (ISG) Genel Müdürü İbrahim Esenkar açılış töreninde konuşma yaptı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan (sağda), Anadolu Ajansının (AA) Global...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan (sağda), Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu 3. Maden Kurtarma Yarışması'nın açılışına katıldı. Programda Türkiye Madenciler Derneği (TMD) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz (sağ 2) de yer aldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan (sağda), Anadolu Ajansının (AA) Global...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan (sağda), Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu 3. Maden Kurtarma Yarışması'nın açılışına katıldı. Programda Türkiye Madenciler Derneği (TMD) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz (sağ 2) de yer aldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan (sağda), Anadolu Ajansının (AA) Global...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan (sağda), Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu 3. Maden Kurtarma Yarışması'nın açılışına katıldı. Programda Türkiye Madenciler Derneği (TMD) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz (sağ 2) de yer aldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan (sağda), Anadolu Ajansının (AA) Global...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan (sağda), Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu 3. Maden Kurtarma Yarışması'nın açılışına katıldı. Programda Türkiye Madenciler Derneği (TMD) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz (sağ 2) de yer aldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan (sağda), Anadolu Ajansının (AA) Global...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan (sağda), Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu 3. Maden Kurtarma Yarışması'nın açılışına katıldı. Programda Türkiye Madenciler Derneği (TMD) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz (sağ 2) de yer aldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan (sağda), Anadolu Ajansının (AA) Global...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan (sağda), Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu 3. Maden Kurtarma Yarışması'nın açılışına katıldı. Programda Türkiye Madenciler Derneği (TMD) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz (sağ 2) de yer aldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan (sağda), Anadolu Ajansının (AA) Global...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan (sağda), Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu 3. Maden Kurtarma Yarışması'nın açılışına katıldı. Programda Türkiye Madenciler Derneği (TMD) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz (sağ 2) de yer aldı.

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