Yozgat'ta Üretilen Balık Ağları Avrupa'ya İhraç Ediliyor

SAİT ÇELİK - Devletin sağladığı teşvik ve desteklerle Yozgat'ta kurulan fabrikada üretilen düğümlü balık ağları Avrupa'nın birçok ülkesine ihraç ediliyor.

Fabrika ve üretim kapasitesi

Merkezi İstanbul'da olan balık ağı fabrikasını kapatan bir firma, devletin 6. Bölge teşviklerinden yararlanarak geçen yıl fabrikasını Yozgat Organize Sanayi Bölgesi'ne taşıdı. Yaklaşık 5 bin metrekarelik tesiste, çoğunluğu kadınlardan oluşan 45 çalışan ile yıllık 150 ton düğümlü balık ağı üretiliyor. Firma, ürünlerini ülke içinde çeşitli noktalara gönderirken aynı zamanda Avrupa pazarına da sevkiyat yapıyor.

İhracat rotası ve lojistik avantaj

Mümtaz Özbilen, AA muhabirine yaptığı açıklamada üretimin iç pazarın yanı sıra Ukrayna, Bulgaristan, Romanya, İspanya, Portekiz ve Çekya gibi ülkelere ihraç edildiğini belirtti. Özbilen, “Türkiye'nin tam ortasındayız. Bu bize lojistik olarak İstanbul'a göre daha iyi bir avantaj sağlıyor. Tüm müşterilerimize ertesi gün ürün ulaştırabiliyoruz” dedi.

Özbilen, üretimin farklı balıkçılık türlerini kapsadığını vurgulayarak, “Kıyı balıkçılığı, uzatma ağlarıyla yapılan balıkçılık, trol balıkçılığı, gırgır balıkçılığı, hepsine uygun ağları üretebiliyoruz. Yurt dışında ise daha ziyade kıyı balıkçılığına yönelik ağları ihraç ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Rekabet, kalite kontrolü ve hedefler

Firma, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) İstihdamı Koruma Destek Programı'ndan da faydalanıyor ve yıllık 250 ton olan üretim kapasitesini artırmayı hedefliyor. Özbilen kalite kontrolüne dikkat çekerken şu değerlendirmeyi yaptı: “Üretilen her ürün yüzde 100 kalite kontrolden geçiyor. İkincisi Avrupa'ya çok yakın olmamız. Lojistik olarak bir hafta içerisinde Avrupa'nın her tarafına mal ulaştırabiliyoruz. Üçüncüsü ise küçük miktarlarda siparişleri sevk edebiliyoruz.”

Özbilen, en büyük rakiplerinin Uzak Doğu ülkeleri olduğunu belirterek, “Uzak Doğu'da yaklaşık 10 ton malın üretilmesi en az 2 ay sürer. Bunun 2 ayda Avrupa'ya ulaşımını koyarsanız 4 ayda ulaşacak malı biz 1 tonluk, 2 tonluk siparişlerde bir hafta içerisinde Avrupa'ya ulaştırabiliyoruz” dedi. Ayrıca mevcut kapasitelerini daha kalın ipliklerle üretilen ağlarla destekleyecek makineleri ithal etmek istediklerini ve düğümsüz ağ üretimine geçmeyi planladıklarını ifade etti.

Çalışanların sözleri: Aile ekonomisine katkı

Fabrika çalışanlarından Büşra Cam, fabrikanın kurulduğu günden bu yana burada çalıştığını belirterek, “Yaptığımız balık ağları yurt içi ve yurt dışındaki balıkçılara gidiyor. Bozkırın ortasında deniz olmamasına rağmen balık ağı işlemeciliği yapmamız bizi mutlu ediyor. Hem aile ekonomisine katkı sağlıyoruz hem de meslek öğrenerek kendimizi geliştiriyoruz” dedi.

Rukiye Yaman (41) ise daha önce çalışmadığını, 10 aydır burada bobin sararak aile ekonomisine katkı sağladığını anlattı.

