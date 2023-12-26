Yüksek kiralar aynı kentte göçü başlattı

Enflasyonun artması kira fiyatlarını artırdı. Hükümet yüzde 25'lik bir ihtiyati sınır belirledi ancak bu karar çoğu yerde geçerli olmadı. Özellikle İstanbul'da kiralar artmaya devam ederken, daha ucuz yerlere taşınmak isteyenler nakliye şirketlerini fazla mesai yapmaya zorluyor. Ocak ayından Aralık ayına kadar olan artış ise oldukça şaşırtıcıydı.

Yüksek kiralar aynı kentte göçü başlattı
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Son zamanların en büyük sorunu olarak kabul edilen yüksek enflasyon, insanların hayatlarını olumsuz etkilemeyi sürüdürüyor. Kira ödemede zorlananlar ya tanıdıklarının yanına giderek ya da daha küçük yere taşınmaya başladılar.

Türkiye'nin en pahalı şehirlerinin başında gelen İstanbul'da ise yüksek kiralar nedeniyle ilçeden ilçeye göçler başladı. Kiralarını ödeyemeyenler taşınarak masraftan kaçınmaya çalışıyorlar. Bu durum taşıyıcılar için fazla mesaiye yol açtığı görüldü. FOX Haber'e açıklama yapan bir kamyon şoförü, geçen hafta boyunca hiç uyuyamadığını söyledi.

İstanbul'daki göç hareketinin üç temel nedeni bulunmaktadır. Ev sahipleri ve kiracılar arasındaki çatışmalar, artan kiralar, şehirdeki değişiklikler..

Yüksek kiralar aynı kentte göçü başlattı

Beşiktaş'ta kentsel dönüşümden dolayı öne çıkan evini terk etmek zorunda kalan kiracı, 8 bin liralık kirasından vazgeçerek 25 bin liralık eve taşınmak zorunda kaldı.

"En büyük sebep ise kira artışları"

Şehirdeki değişiklikler nedeniyle bazı insanlar evlerini terk etmek zorunda kalıyor ve yüksek kiralar da taşınmanın ana nedeni. Hükümet, ihtiyati tedbir olarak artışlara %25'lik bir üst sınır koydu ancak piyasanın işleyişi bu karara her zaman yanıt vermedi. İstanbul Kalkınma Planlama Ajansı'na göre kiralar bir yıl içinde yüzde 75 artarken Ocak ayında 2 bin TL olan bir dairenin fiyatı aralık ayında 20 bin TL'ye yükseldi.

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