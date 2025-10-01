Yüksek Mahkeme, Fed Üyesi Lisa Cook'un Görevde Kalmasına İzin Verdi

Yüksek Mahkeme, Cook'un görevde kalmasına izin verdi

ABD Yüksek Mahkemesi, Başkan Donald Trump'ın, ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u görevden alma talebine ilişkin davayı ocak ayında yapılacak duruşmaya kadar erteledi ve Cook'un bu süre zarfında görevde kalmasına izin verdi.

Duruşma tarihi ve süreç

Mahkeme kararına göre, Trump'ın Cook'u görevden alma girişimine dair sürede duruşma tarihi belirlendi. Yüksek Mahkeme, Trump yönetiminin Cook'un derhal kovulması talebini ocak ayında dinlemeye aldı ve bu tarihe kadar Cook'un görevde kalmasına onay verdi.

İddialar ve alt mahkeme kararları

Başkan Trump, 25 Ağustos'ta Cook'u "mortgage sözleşmelerinde yanlış beyanlarda bulunduğu" gerekçesiyle görevden aldığını açıkladı. Trump, ilgili yasanın, kendisinin takdirine bağlı olarak "haklı neden" olması halinde bir Fed yönetim kurulu üyesinin görevden alınmasını mümkün kıldığını belirterek Cook'u görevden alması için yeterli sebep olduğunu savundu.

Lisa Cook ise Trump'ın kendisini görevden alma girişimini engellemek amacıyla dava açtı. Washington Bölge Yargıcı Jia Cobb, Cook hakkında ortaya atılan "mortgage dolandırıcılığı" iddialarının görevden alınması için yeterli gerekçe teşkil etmediğine hükmederek, Cook'un kovulmasını geçici olarak engelledi.

Trump yönetimi bu karara itiraz etti, alt mahkeme kararının yürütmesinin durdurulması için temyiz mahkemesine başvurdu. Temyiz Mahkemesi'nden de ret alan yönetim, davayı Yüksek Mahkeme'ye taşıdı ve Fed Yönetim Kurulu Üyesi Cook'un görevden alınmasını engelleyen alt mahkeme kararının durdurulmasını talep etti. Yüksek Mahkeme, talebi ocak ayındaki duruşmaya kadar kabul ederek Cook'un görevde kalmasına izin verdi.