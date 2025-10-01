Yüksek Mahkeme, Fed Üyesi Lisa Cook'un Görevde Kalmasına İzin Verdi

ABD Yüksek Mahkemesi, Başkan Trump'ın Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u görevden alma talebini ocak ayındaki duruşmaya kadar bekleterek Cook'un görevde kalmasına izin verdi.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 19:18
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 19:18
Yüksek Mahkeme, Fed Üyesi Lisa Cook'un Görevde Kalmasına İzin Verdi

Yüksek Mahkeme, Cook'un görevde kalmasına izin verdi

ABD Yüksek Mahkemesi, Başkan Donald Trump'ın, ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u görevden alma talebine ilişkin davayı ocak ayında yapılacak duruşmaya kadar erteledi ve Cook'un bu süre zarfında görevde kalmasına izin verdi.

Duruşma tarihi ve süreç

Mahkeme kararına göre, Trump'ın Cook'u görevden alma girişimine dair sürede duruşma tarihi belirlendi. Yüksek Mahkeme, Trump yönetiminin Cook'un derhal kovulması talebini ocak ayında dinlemeye aldı ve bu tarihe kadar Cook'un görevde kalmasına onay verdi.

İddialar ve alt mahkeme kararları

Başkan Trump, 25 Ağustos'ta Cook'u "mortgage sözleşmelerinde yanlış beyanlarda bulunduğu" gerekçesiyle görevden aldığını açıkladı. Trump, ilgili yasanın, kendisinin takdirine bağlı olarak "haklı neden" olması halinde bir Fed yönetim kurulu üyesinin görevden alınmasını mümkün kıldığını belirterek Cook'u görevden alması için yeterli sebep olduğunu savundu.

Lisa Cook ise Trump'ın kendisini görevden alma girişimini engellemek amacıyla dava açtı. Washington Bölge Yargıcı Jia Cobb, Cook hakkında ortaya atılan "mortgage dolandırıcılığı" iddialarının görevden alınması için yeterli gerekçe teşkil etmediğine hükmederek, Cook'un kovulmasını geçici olarak engelledi.

Trump yönetimi bu karara itiraz etti, alt mahkeme kararının yürütmesinin durdurulması için temyiz mahkemesine başvurdu. Temyiz Mahkemesi'nden de ret alan yönetim, davayı Yüksek Mahkeme'ye taşıdı ve Fed Yönetim Kurulu Üyesi Cook'un görevden alınmasını engelleyen alt mahkeme kararının durdurulmasını talep etti. Yüksek Mahkeme, talebi ocak ayındaki duruşmaya kadar kabul ederek Cook'un görevde kalmasına izin verdi.

İLGİLİ HABERLER

TCMB'den Kredi Kartı Faiz İndirimi: 1 Ekim 2025'te Başlıyor

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

Bursa'da Sosyal Destek Kartı: Tüm Yardımlar Tek Kartta

Her Ay 1.000 TL İade: Hadi Kredi Kartı Tüm Marketlerde

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Venice Simplon Orient Express İstanbul'da: Paris-İstanbul Nostaljik Seferi Başladı
2
TCMB'nin Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları — Güncel Kur Tablosu
3
Avrupa Borsaları Yükselişle Kapandı: Stoxx %1,15 Arttı
4
Yüksek Mahkeme, Fed Üyesi Lisa Cook'un Görevde Kalmasına İzin Verdi
5
BIST 100 %1,89 Değer Kazanarak 11.220,22'den Kapandı
6
ABD'de Özel Sektör İstihdamı Eylülde 32 Bin Azaldı
7
TCMB Döviz Kurları: Saat 15.30 Gösterge Kurları ve Çapraz Kurlar

Her Ay 1.000 TL İade: Hadi Kredi Kartı Tüm Marketlerde

Marmara'da İhaleler: Sakarya'da Koruyucu Giyim, İznik'te Zeytin Nakliye İhalesi

Bursa'da Sosyal Destek Kartı: Tüm Yardımlar Tek Kartta

7 Bin 500 TL Eğitim Desteği Başvuruları 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Mersin'de Halk Kart Ödemeleri Aktarıldı: 750 TL ve 1.250 TL Destek

Resmi Gazete — 1 Ekim 2025: Rüzgar, Sözleşmeli Personel ve KVKK'da Değişiklikler

TCMB'den Kredi Kartı Faiz İndirimi: 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Yapı Kredi Emekli Promosyonunda Rekor: 30.000 TL — Ekim'e Dikkat

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin