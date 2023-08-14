Yüksek site aidatları böyle düşürülecek

Adalet ve çevre konularında hassas olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı, halkın sıkıntı yaşadığı site aidatlarının düzenlenmesi için bir araya geldi. Özellikle enflasyonun kat kat üzerinde artan ve adeta kiralarla yarışan aidatlar, vatandaşları zorluyor.



1 EKİMDE KONU MECLİS'TE GÜNDEME GELECEK





Üç bakanlık, Kat Mülkiyeti Kanunu'nda değişiklik yaparak bu soruna çözüm getirme amacında. Dünya gazetesine göre, Meclis'in 1 Ekim'deki açılışında bu konu gündeme gelecek ve çalışmalar detaylarıyla paylaşılacak.

Önerilen düzenlemeyle, aidatlara enflasyon oranının üzerinde artış yapılması engellenmeye çalışılacak. Şu anki durumda, aidat artışı için oy çokluğu yeterli olabiliyor. Ancak yeni düzenlemeye göre aidat artırımı için nitelikli çoğunluk gerekebilecek.

Bu değişikliğin yanı sıra, site yönetimlerinin daha profesyonelce yönetilmesi hedefleniyor. Sadece sertifikalı tesis yönetim şirketleri site yönetimi yapabilecek. Bu şirketler için belirli mesleki standartlar getirilecek ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bağımsız denetçiler aracılığıyla şirketleri denetleyecek.

Düzenlemenin bir diğer yönü de site bütçeleri, harcamalar ve aidat toplamalarının her yıl denetlenmesini zorunlu hale getirecek olması. Bu adımlarla amaçlanan, vatandaşların daha adil ve şeffaf bir şekilde aidat ödemesi yapmalarını sağlamak ve aidat zamlarının makul seviyelerde tutulmasını sağlamak.