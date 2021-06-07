Yüksek temettü veren hisselerin listesi

Temettü nedir?

Temettü kavramı, kar payı anlamına gelmektedir. Bu tanım genel anlamda şirketlerin kazançlarının belli bir kısmını ortaklara dağıtmasıdır. Bu doğrultuda dönem başından dönem sonuna kadar yapılan tüm işlemler ile dönemin sonunda şirketlerin net karları hesaplanır. Kar elde edildiği takdirde belirlenen oranlar firmanın ortaklarına dağıtılır. Bu dağıtım işlemi hem nakit olarak hem de hisse senedi olarak dağıtılmaktadır. Temettü oranları ise şu şekilde hesaplanır:

Toplam verilen temettü miktarı, şirketin sermayesine bölünerek bulunur.

Temettü verimliliği ise hisse payı başına ödenmiş olan kar payının, dağıtmadan önceki hisselerin son fiyatına bölünmesi ile bulunur.

Temettü dağıtımı nasıl yapılmaktadır?

Yatırımcılar hisse senedi alımlarında en çok şirket seçimlerine dikkat eder. Bu doğrultuda düzenli olarak temettü yatırımı yapacak ve en çok kar sağlayacak şirketleri seçmeye özen gösterirler. Bu dağıtımlar ise yıl içerisinde belli dönemlerde gerçekleşir.

Kar payı dağıtımları yapılmadan evvel hisse senedi alımı zorunludur.

Ardından şirketler dönem içi ve dönem sonu işlemlerini bitirirler.

Bunun yanı sıra hazırlanmış olan finansal tablolar aracılığı ile kar zarar hesaplamaları yapılır.

Bir yıl içinde sağlanan dönem karı ne kadar ise, tüm giderler bu kardan düşülür ve dönemin net karı hesaplanır.

Bu hesaplama sonrasında kalan nakit miktarın minimum %20’si oranında ortaklara temettü dağıtımı yapılır. Her dönem kar elde edilmesi zorunlu değildir. Eğer dönem zarar ile kapatılırsa kar dağıtımı yapılmaz.

Ödemeler hisse senedi verilerek (bedelli sermaye artırımı) ya da nakit ödenerek yapılır.

Sermaye ve temettü hesaplamasında 4 ana başlık baz alınır:

Nakit temettü dağıtımı Bedelli sermaye artırımı Bedelsiz sermaye artırımı Sermaye azatımı

Temettü için hisse alımı

Hisse senedinin kelime anlamı, sermaye şirketlerine ortaklık hakkı veren ve paylarını gösteren önemli evraktır. Bu doğrultuda firmalara ortaklık hakkı vermektedir. Buradan elde edilecek gelir kesin değildir. Buradan gelecek gelir şirketlerin dağıtacakları kar paylarına bağlıdır. Yani dolayısıyla riskli bir yatırımdır. Bilançoda kar hesaplaması yapıldıysa kar ortaklara dağıtılır.

Kişi, SPK lisansı olan aracı kuruluşlar ve bankalar ile yatırım hesabını açabilir.

Kişi ne kadar nakit para yatırmak isterse yatırım için ayırdığı parayı bu hesaba aktarır.

Ardından Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetki verilen aracı kurumlardan aldığı destek ile hisse senedi almak için şirket seçimi yapmalıdır.

Temettü emekliliği nedir?

Yatırım denildiği zaman çoğu insanın aklına uzun vadeli yatırımlar gelir. Genel olarak tercihler ise uzun vadede karlı yatırım yapmak yönündedir. Temettü emekliliği kavramı da tam olarak buradan çıkmıştır. Yüksek getiri elde edilecek şirketlerden hisse senedi almak ve uzun vadede kar payı kazanmak yaşam masraflarını karşılaması demektir. Yani bireysel emeklilik gibidir. Uzun vadede ödenen paylar kişiye geri döner. Temettü verimliliği en yüksek olan şirketler tercih edildiği takdirde yatırım karları mantıklı olacaktır.

Temettü verimliliği nasıl hesaplanır?

Bu işlem yani dağıtılan kar payının oranı, ortaklara verilen bu toplam tutarın dönem sonunda hesaplanan karın yüzde kaçına denk geldiği hesaplanarak bulunur. Şirketlerin dağıttığı temettülerin yıl sonu net kara bölünmesi ile bulunmaktadır. Verimlilik söz konusu olduğunda, firmanın piyasa değeri ile ne kadar kar payı verdiğini gösterir. Dağıtılan toplam kar payının piyasa değerine bölünmesi ve 100 ile çarpılması ile verimlilik oranı bulunmaktadır. Bu verimlilik şirket performansını da olumlu yönde etkilemektedir.

Son 5 yıl içinde en yüksek temettü verimliliği olan hisselerin listesi

2017 yılından bu yana kadar en yüksek verimliliğe sahip olan ilk 10 hisse şu şekildedir:

İş yatırım ortaklığı %65,9

Pergamon Status %54,9

Creditwest Faktoring %47,5

Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş %47

İskenderun Demir Çelik %46,3

İş Yatırım Menkul Değerler %41,1

Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı %39,8

Erdemir %37,5

Ak Sigorta %37,1

AKSA %36,1

Bedelli sermaye artırımı

Şirketler kendi tercihlerine göre sermaye artırımı yaparak sermayelerini güçlendirebilirler. Bu sayede kredi bileti artar ve azalan sermaye de güçlenir. Bedelli bedelsiz olarak yapılabilir. Bedelli olarak yapılacak artırımda, mevcut hisse senetleri satılmaktadır. Ardından genel kurulun kararı kapsamında yeni hisse senetleri çıkartılır ve sermaye artar. Bu yatırım sonucunda ortaya rüçhan hakkı kavramı çıkmaktadır. Bu hak yeni payların öncelikli olarak satın alınma hakkıdır. Hisse sahipleri 15 ve 60 gün içinde kullanılabilir.

Bu yıl bedelli sermaye artırımı yapacak olan şirketlerin listesi:

EMKEL %208,64 ile 50,7 milyon TL

Altınyağ Madencilik % 148 ile girecek para 155 milyon TL

Atlantis Yatırım Holding A.Ş %200 ve 16 milyon TL

Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı %100 ile 112 milyon TL

AVOD %100 ile 90 milyon TL

Bagfaş Bandırma A.Ş %200 ile 90 milyon TL

CASA %100 ile 49 milyon TL

Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklı A.Ş %167 ile 250 milyon TL

Egeplast A.Ş %900 ile 180 milyon TL

FLAP Turizm A.Ş %200 ile 63 milyon TL

Formet Çelik Kapı A.Ş %224 ile 170 milyon TL

Başkent Menkul Kıymetler %300 ile 90 milyon TL

Hektaş %176 ile 400 milyon TL

İhlas Gazetecilik %344 ile 620 milyon TL

Gedik Yatırım %220 ile 66 milyon TL

Kristal Kola %100 ile 96 milyon TL

Merit Turizm %1000 ile 26 milyon TL

METRO %100 ile 300 milyon TL

Metemtur %200 ile 36 milyon TL

Martı Gayrimenkul %200 ile 220 milyon TL

Metro Yatırım Ortaklığı %150 ile 63 milyon TL

Peker Gayrimenkul %400 ile 1012 milyon TL

Prizma Pres Matbaacılık %100 ile 24 milyon TL

Reysaş Lojistik %109 ile 131 milyon TL

Saray Matbaacılık %60 ile 22 milyon TL

Taç Tarım Ürünleri %100 ile 7 milyon TL

Teknosa %83 ile 91 milyon TL

Yeşil Yatırım Holding %3604 ile 243 milyon TL

Bedelsiz sermaye artırımı yapacak şirketlerin listesi

Bedelsiz sermaye artırımı, şirketlerin sahip oldukları iç kaynaklarını kullanarak yatırımcılarına bedelsiz şekilde hisse vermesidir. Bu iç kaynaklar arasında temettü, emisyon primi, duran varlık karları, yedek akçe vb. bulunur. Bedelsiz sermaye artırımı sonucunda oluşacak olan yeni hisseler için yatırımcılardan herhangi bir bedel talep edilmez. Tarih açısından net olmayan ama bedelsiz sermaye artırımı yapacak olan 10 firma şu şekildedir:

CASA %100

Egeplast Ege Plastik (EPLAS) %500

Sekuro Plastik Ambalaj (SEKUR) %400

LOGO %300

İndeks Bilgisayar (INDES) %300

Frigo Pak Gıda (FRIGO) %152

Ulusoy Un (ULUUN) %126

Hektaş (HEKTS) %102

Gedik Yatırım Menkul Değerler (GEDIK) %98

Seyitler Kimya (SEYKM) %86

En yüksek temettü veren firmalar

%9,4 ile Erdemir – EREGL

%8,6 ile Ak Sigorta A.Ş – AKGRT

%8,4 ile İskenderun Demir Çelik A.Ş – ISDMR

%7,4 ile Doğuş Otomotiv – DOAS

%6,8 ile Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı – YGGYO

%6,7 ile TOFAŞ – TOASO

%6,7 Enerjisa – ENJSA

%6,4 Anadolu Efes – AEFES

%6,3 ile Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş – ANHYT

%6,0 ile Türk Traktör – TTRAK

%5,5 ile Pınar Et – PETUN

%5,2 ile Arçelik – ARCLK

%5,2 Güneş Sigorta A.Ş – TURSG

%5 ile İş Yatırım – ISMEN

2021 yılı için temettü verecek şirketler ve tarihleri

-- BUGÜN --

18 Mart

AKGRT

%5.69 (0.5610₺)

23 Mart

TOASO

%6.69 (2.5500₺)

24 Mart

EREGL

%9.38 (1.5761₺)

24 Mart

FROTO

%3.04 (5.4570₺)

24 Mart

OTKAR

%3.52 (14.1667₺)

25 Mart

TTRAK

%5.99 (13.5378₺)

26 Mart

AKBNK

%1.67 (0.1023₺)

26 Mart

EGEEN

%3.30 (51.2551₺)

26 Mart

FMIZP

%1.07 (1.7924₺)

26 Mart

TATGD

%1.98 (0.2125₺)

29 Mart

ANHYT

%6.26 (0.7116₺)

29 Mart

TSKB

%1.30 (0.0222₺)

29 Mart

ARCLK

%5.21 (1.8869₺)

29 Mart

ISYAT

%4.22 (0.1560₺)

30 Mart

NUHCM

%2.00 (1.2750₺)

30 Mart

AKCNS

%2.45 (0.4661₺

30 Mart

BRISA

%2.29 (0.6860₺)

30 Mart

ANSGR

%3.37 (0.2720₺)

31 Mart

ISMEN

%4.47 (0.8500₺)

NISAN

1 Nisan

YKBNK

%1.84 (0.0503₺)

1 Nisan

YUNSA

%3.97 (0.6996₺)

2 Nisan

KARTN

%0.74 (0.5523₺)

2 Nisan

ISCTR

%2.19 (0.1286₺)

5 Nisan

SAHOL

%2.81 (0.2975₺)

5 Nisan

GARAN

%1.42 (0.1262₺)

6 Nisan

JANTS

%0.90 (5.1000₺)

6 Nisan

POLHO

%0.30 (0.0112₺)

7 Nisan

AYGAZ

%2.48 (0.4250₺)

8 Nisan

YONGA

%0.37 (0.1150₺)

9 Nisan

ENJSA

%6.69 (0.8160₺)

9 Nisan

TURSG

%5.21 (0.3608₺)

12 Nisan

ALKA

%3.93 (0.7506₺)

13 Nisan

ENKAI

%3.70 (0.3036₺)

13 Nisan

AKSA

%4.16 (0.7395₺)

14 Nisan

ALKIM

%2.41 (0.4425₺)

14 Nisan

%2.13 (0.4973₺)

15 Nisan

ARENA

%0.74 (0.4294₺)

19 Nisan

LOGO

%0.69 (1.0200₺)

20 Nisan

YAPRK

%0.02 (0.0213₺)

20 Nisan

SELEC

%1.19 (0.1445₺)

26 Nisan

ECILC

%2.55 (0.1870₺)

28 Nisan

ECZYT

%1.87 (1.0540₺)

30 Nisan

DITAS

%0.28 (0.0510₺)

30 Nisan

DOAS

%3.68 (1.1591₺)

30 Nisan

DOHOL

%1.64 (0.0585₺)

MAYIS

1 Mayıs

PAGYO

%0.62 (0.0425₺)

3 Mayıs

BFREN

%0.49 (5.8639₺)

5 Mayıs

SARKY

%1.63 (0.2125₺)

5 Mayıs

CEMTS

%0.90 (0.1500₺)

5 Mayıs

EKGYO

%0.95 (0.0217₺)

5 Mayıs

DMSAS

%1.57 (0.1275₺)

11 Mayıs

AYES

%0.73 (0.1000₺)

20 Mayıs

BIMAS

%2.39 (1.7000₺)

24 Mayıs

ALGYO

%2.68 (0.7800₺)

27 Mayıs

CCOLA

%2.30 (1.6745₺)

28 Mayıs

AEFES

%6.44 (1.6446₺)

31 Mayıs

BRYAT

%0.42 (2.0432₺)

31 Mayıs

SODSN

%1.12 (0.4336₺)

31 Mayıs

OYAYO

%0.57 (0.0530₺)

31 Mayıs

GOODY

%3.65 (0.3258₺)

31 Mayıs

SISE

%1.81 (0.1387₺)

HAZIRAN

1 Haziran

PAGYO

%0.62 (0.0425₺)

15 Haziran

ALCAR

%0.24 (0.9775₺)

TEMMUZ

1 Temmuz

PAGYO

%0.62 (0.0425₺)

AĞUSTOS

1 Ağustos

PAGYO

%0.62 (0.0425₺)

EYLÜL

1 Eylül

PAGYO

%0.62 (0.0425₺)

6 Eylül

AKGRT

%2.92 (0.2890₺)

20 Eylül

LKMNH

%0.74 (0.1417₺)

EKIM

1 Ekim

PAGYO

%0.62 (0.0425₺)

KASIM

15 Kasım

ALCAR

%0.24 (0.9775₺)

17 Kasım

BIMAS

%1.79 (1.2750₺)

21 Kasım

LKMNH

%0.74 (0.1417₺)

30 Kasım

DOAS

%3.68 (1.1591₺)