Yumaklı: 'Gıdaya erişim en tabi insan hakkıdır' — Uluslararası Sıfır Atık Forumu'nda mesaj

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Gazze vurgusu ve israfla mücadele adımlarını paylaştı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Sıfır Atık Forumu'nun açılışında konuştu. Forum, Sıfır Atık Vakfı tarafından "Sıfır Atık Hareketi: İnsan, Mekan, Dönüşüm" temasıyla; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (UNEP) ve UN-Habitat işbirliğiyle gerçekleştirildi. Foruma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi, Emine Erdoğan da katıldı.

Yumaklı, burada bir araya gelişlerinin yalnızca çevreye duyarlılığın değil, insanlığın ortak vicdanının bir yansıması olduğunu söyledi ve Sıfır Atık hareketini "yaşamı, doğayı ve insanlığı koruma iradesi" olarak tanımladı.

Konuşmasında, "Bizim kültürümüzde israf hiçbir zaman hoş görülmemiştir" diyerek tarım politikalarından eğitim projelerine, gıda sanayinden su yönetimine kadar bu anlayışı entegre ettiklerini aktardı. Yumaklı, tarladan sofraya tüm zincirde kayıpları azaltan, döngüsel ekonomiyi destekleyen bir sistem inşa ettiklerini, özel sektör, yerel yönetimler, sivil toplum ve vatandaşların bu hedef için omuz omuza verdiğini söyledi.

Yumaklı, "Bu çağda bir yandan yapay zeka üzerine konuşurken, 'bundan daha ötesi ne olacak?' diye merak ederken diğer tarafta açlıkla mücadele eden, susuzluk tehlikesi yaşayan insanlar, toplumlar... Bu trajedi ne yazık ki bir film değil, gerçek hayatın kendisi." diyerek dünyanın karşı karşıya olduğu trajedilere dikkat çekti ve Gazze'yi "insanlık dramının en trajik sembolü" olarak nitelendirdi.

Konuşmanın en vurucu ifadesi, Yumaklı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duruşunu aktarırken söylediği şu söz oldu: "Gıdaya erişim bir ayrıcalık değildir, en tabi insan hakkıdır." Yumaklı, "Bunun bilinciyle Gazze'ye yardımlarımızı ulaştırıyoruz, ulaştırmaya da devam edeceğiz" diye konuştu ve "Dünyanın neresinde bir açlıkla sınama varsa Türkiye orada olmuştur, olmaya da devam edecektir" mesajını verdi.

Yumaklı, gıda israfına dikkat çekerek "üretilen gıdanın üçte birinin çöpe gitmesi"nin gıdanın, toprağın, suyun, enerjinin ve emeğin heba edilmesi anlamına geldiğini vurguladı.

Bakan, Emine Erdoğan'a hitaben yürüttükleri iki çalışmayı aktardı: Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık kampanyası ile gıda israfına dikkat çekme ve Su Verimliliği Seferberliği ile su kullanımında verimlilik odaklı adımlar. Seferberlik kapsamında sektörlere yönelik su verimliliği rehberleri hazırlandığını, tarımda modern sulama sistemleri ve dijital izleme ile "her damlanın hesabını" tutmaya başladıklarını söyledi.

Yumaklı, ayrıca Suyu merkeze alan Tarımsal Üretim Planlaması uygulamasına başladıklarını, bu programla hangi alanda hangi ürünün ne kadar ve nasıl üretilmesi gerektiğinin planlandığını ve çiftçiyi bu doğrultuda teşvik ettiklerini belirtti.

Konuşmasını, projeleri himayelerine alan Emine Erdoğan ile işbirliği yapan kurum ve paydaşlara teşekkür ederek tamamladı: "Bu harekette güçlü işbirliği içinde olduğumuz Çevre ve Şehircilik Bakanımız ve bakanlık çalışanlarına, Sıfır Atık Vakfı'na ve tüm paydaşlara, çiftçilerimize, üreticilerimize, sanayicilerimize, gıdaya ve suya sahip çıkan bütün vatandaşımıza yürekten teşekkür ediyorum."

