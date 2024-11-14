Yumurta Fiyat Artışları Üretimle İlgili Değil, Algıdan Kaynaklanıyor

Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Başkanı İbrahim Afyon, yumurta fiyatları üzerine gündemdeki tartışmalarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Afyon, piyasalarda yaşanan fiyat artışlarının yumurta üretimiyle bir ilgisi olmadığını vurguladı ve bunun, oluşturulan algılardan ve marketlerdeki fiyat makaslarından kaynaklandığını belirtti.

Afyon, Konya'da iki hafta önce görülen kuş gribi olayının bu duruma sebep olmadığını ifade ederek, "Üretim devam etti, piyasaya yumurta sevki hiçbir şekilde aksamadı. Bazı tüccarlar bu durumda yeni tedarikçi aradı, bu da bir algı oluşturdu" dedi.

Başkan Afyon, pahalı fiyatlar yüzünden tüketicilerin sebepsiz yere endişeye kapılmamaları gerektiğini belirtti ve "Tüccarlardan kaynaklı olarak piyasada kötü bir hava oluşturulmaya çalışılıyor"yeni tedarikçi arayışlarının çoğu zaman fırsatçılar tarafından bahsedilen düşük tedarik algıları ile yayılmaya çalışıldığını sözlerine ekledi.

Bir koli yumurtanın 140 lira seviyesinde satıldığını belirten Afyon, "Ulusal marketlerde fiyatlar 250 lira civarında olduğu iddia ediliyor, bu doğru değil. Tüketicilerimize, yüksek fiyatlara itibar etmemelerini öneriyorum. Özellikle ulusal marketlerde fiyatları daha dikkatli gözlemlemeliler" ifadesinde bulundu.

Son olarak, üreticilerin karşılaştığı maliyetler konusunda olumlu bilgi veren Afyon, "Üreticilerimiz şu an zarar etmiyor ve maliyetlerini karşılayabiliyorlar," dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.