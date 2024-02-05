Yumurtada indirim bekleyenler o marketin kapısında kuyruk oldu! Büyük boy yumurta 99 TL’ye kadar düştü

Son dönemlerde özellikle vatandaşların kahvaltılarda ve diğer öğünlerde temel gıdası haline gelen yumurta fiyatları gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Tarım Kredi Kooperatifi marketler ise aldıkça aldıran fiyatlar kampanyasıyla yumurta zamlarının karşısında durdu. 99 TL’ye büyük boy yumurtayı satışa çıkarttı. İşte Tarım Kredi Kooparatif marketler indiriminin detayları…

Yumurtada indirim bekleyenler o marketin kapısında kuyruk oldu! Büyük boy yumurta 99 TL’ye kadar düştü
Yayın Tarihi:

Asgari ücretin zamlanması ve enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından temel gıda ve ve temel hijyen ürünlerinde peş peşe zamlar yapılmaya başladı. Özellikle vatandaşların mutfaklarından eksik etmediği yumurta fiyatları aldı başını gitti. Vatandaşlar hal böyle olunca yumurtada indirim kampanyası başlatan marketleri bir hayli yakından takip etmeye başladı. Tarım kredi kooperatifi marketler ise açıldığı günden itibaren vatandaşlara bir çok ürünü uygun fiyatlara sunma politikasıyla ilerlemeye devam ediyor. Tam bu noktada vatandaşların en çok ihtiyacı olduğu mutfaklarından eksik etmediği yumurtayı uygun fiyatlarda satışa çıkardı. Aldıkça aldıran fiyatlar kapsamında büyük boy yumurtayı 99 TL’den satışa çıkardı. İşte Tarım Kredi Kooparatif marketlerin önünde kuyruk oluşmasına sebebiyet veren yumurta indiriminin detayları…

M BOY OTUZLU YUMURTA 99 TL’YE DÜŞÜYOR  

Tarım Kredi Kooperatif marketlerin satışa çıkardığı ürünlerde aldıkça aldıran fiyatlar kapsamında bir çok ürünü uygun fiyatlarla raflarda yer veriyor. Vatandaşların mutfaklarından eksik etmediği yumurtanın 30’lusu ise 99 TL satışa çıkartıldı. 2 Şubat tarihinde başlamış olan kampanya 6 Şubat 2024 tarihine kadar geçerli olacak. Markalar bölgesel olarak farklılık gösterse de tüm 30’lu yumurtalar sizlere en yakın olan Tarım Kredi Kooperatifi marketlerde 99 TL’ye satışta olacak. Eğer uygun fiyatlarda yumurta alıp stoklamak istiyorsanız muhakkak sizlere en yakın olan Tarım Kredi Kooperatifi marketlere uğramalı ve bu indirimden faydalanmalısınız…

 

Yumurtada indirim bekleyenler o marketin kapısında kuyruk oldu! Büyük boy yumurta 99 TL’ye kadar düştü

Öne Çıkanlar
Şubat ayı kampanyasını duyan satış noktasını koşuyor! Elektrikli SUV'u olmayan kalmayacak Şubat ayı kampanyasını duyan satış noktasını koşuyor! Elektrikli SUV'u olmayan kalmayacak
Deniz Trafik Operatörü Olmak İsteyenler Dikkat! Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü KPSS’siz Personel Alımı Yapıyor! Deniz Trafik Operatörü Olmak İsteyenler Dikkat! Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü KPSS’siz Personel Alımı Yapıyor!
15 Şubat'a kadar gidene 1500 TL destek! Sosyal yardım kalemleri artıyor 15 Şubat'a kadar gidene 1500 TL destek! Sosyal yardım kalemleri artıyor
Çok Okunanlar
Haftalar değil günler kaldı! İslam Memiş duyurdu: Altında dananın kuyruğu kopacak Haftalar değil günler kaldı! İslam Memiş duyurdu: Altında dananın kuyruğu kopacak O ilde yaşayan genç, yaşlı herkese 1500 TL yardım! Sevinçten havaya uçuran destek O ilde yaşayan genç, yaşlı herkese 1500 TL yardım! Sevinçten havaya uçuran destek Bankalarda promosyon yarışı kızıştı! 10.000-11.000-12.000 TL maaş alanlar dikkat Bankalarda promosyon yarışı kızıştı! 10.000-11.000-12.000 TL maaş alanlar dikkat Akaryakıtta ibre kırmızıya dönüyor! Şimdiye kadar böyle zam ne görüldü ne duyuldu Akaryakıtta ibre kırmızıya dönüyor! Şimdiye kadar böyle zam ne görüldü ne duyuldu Gram altının zirve yapacağı yeni tarih ayyuka çıktı! 1 gram altını olan bile dikkat kesilecek Gram altının zirve yapacağı yeni tarih ayyuka çıktı! 1 gram altını olan bile dikkat kesilecek Emeklilere bir zam sürprizi daha! Rakamı duyan emeklinin aklı başından gidecek Emeklilere bir zam sürprizi daha! Rakamı duyan emeklinin aklı başından gidecek