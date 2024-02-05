Yumurtada indirim bekleyenler o marketin kapısında kuyruk oldu! Büyük boy yumurta 99 TL’ye kadar düştü

Asgari ücretin zamlanması ve enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından temel gıda ve ve temel hijyen ürünlerinde peş peşe zamlar yapılmaya başladı. Özellikle vatandaşların mutfaklarından eksik etmediği yumurta fiyatları aldı başını gitti. Vatandaşlar hal böyle olunca yumurtada indirim kampanyası başlatan marketleri bir hayli yakından takip etmeye başladı. Tarım kredi kooperatifi marketler ise açıldığı günden itibaren vatandaşlara bir çok ürünü uygun fiyatlara sunma politikasıyla ilerlemeye devam ediyor. Tam bu noktada vatandaşların en çok ihtiyacı olduğu mutfaklarından eksik etmediği yumurtayı uygun fiyatlarda satışa çıkardı. Aldıkça aldıran fiyatlar kapsamında büyük boy yumurtayı 99 TL’den satışa çıkardı. İşte Tarım Kredi Kooparatif marketlerin önünde kuyruk oluşmasına sebebiyet veren yumurta indiriminin detayları…

M BOY OTUZLU YUMURTA 99 TL’YE DÜŞÜYOR

Tarım Kredi Kooperatif marketlerin satışa çıkardığı ürünlerde aldıkça aldıran fiyatlar kapsamında bir çok ürünü uygun fiyatlarla raflarda yer veriyor. Vatandaşların mutfaklarından eksik etmediği yumurtanın 30’lusu ise 99 TL satışa çıkartıldı. 2 Şubat tarihinde başlamış olan kampanya 6 Şubat 2024 tarihine kadar geçerli olacak. Markalar bölgesel olarak farklılık gösterse de tüm 30’lu yumurtalar sizlere en yakın olan Tarım Kredi Kooperatifi marketlerde 99 TL’ye satışta olacak. Eğer uygun fiyatlarda yumurta alıp stoklamak istiyorsanız muhakkak sizlere en yakın olan Tarım Kredi Kooperatifi marketlere uğramalı ve bu indirimden faydalanmalısınız…



