Yumuşatıcılar 39 TL’ye kadar düşüyor! Bim 23 29 Ocak aktüel kataloğunu yayınladı

Bim marketler her hafta paylaşmış olduğu yeni güncel aktüel ürünler katalogu ile vatandaşların ilk tercihi olmayı başarıyor. Genellikle bir hafta önceden bir sonraki haftanın aktüel ürünler kataloğunu paylayan Bim marketlerde bu sefer yok yok! 23 Ocak tarihinde başlayacak olan aktüel ürünler katalogu 29 Ocak tarihinde sona erecek. Vatandaşlar bu hafta kataloğunda sadece 39 TL’ye yumuşatıcı satın alabilecekler. İşte Bim marketlerin paylaşmış olduğu 23 29 Ocak aktüel ürünler katalogu...

KONSANTRE YUMUŞATICI 39 TL’YE DÜŞÜYOR

Bim marketler yine yeni bir aktüel ürünler katalogu paylaşarak vatandaşların yüzlerini güldürmeyi başardı. 23 29 Ocak 2024 aktüel katalogu kapsamında konsantre yumuşatıcı Peros 960 ml 30 39 TL’ye kadar düşüyor. Üstelik üç farklı çeşidini satışa çıkartıldı. Bu üründe stoklar ise sınırlı. Vatandaşlar Bim marketlerde sınırlı stoktaki ürünleri 29 Ocak 2024 tarihine kadar ulaşabilecek. Bim marketlerde satışa çıkartılan bir diğer yumuşatıcı çeşidi ise ABC beş litrelik oldu. 89,50 TL’ye satışa çıkartılmış olan bu ürün toplamda 5 litre yani 50 yıkamayı tekabül ediyor. Bim marketlerin başlatmış olduğu aktüel ürünler kataloğunda en son dikkat çeken ürün ise toz deterjan Matik Peros 10 kg oldu. Bu ürün Bim marketlerde 23 29 Ocak tarihlerinde 245 TL’ye satılacak.





BEŞ KİLOGRAMLIK PİRİNÇ 165 TL’YE SATIŞTA

Temizlik ve hijyen ürünlerinin yanı sıra Bim marketler 23 Ocak 2024 tarihinden itibaren belirli temel gıda ürünlerini de uygun fiyata satışa çıkartacak. .Başlatacak olduğu bu aktüel ürünler katalogu kapsamında yerli pilavlık pirinç efsane beş kilogramlık 165 TL'ye, kabuklu yer fıstığı 700 gr 75 TL’ye, yaş hurma derme 500 gr 64,50 TL'ye, Türk kahvesi 24,50 TL’ye, salep toz 1 litre 29,75 TL’ye satılacak.



