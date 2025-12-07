Yunanistan Çiftçi Grevi İpsala ve Kipi'de Tır Geçişlerini Durdurdu

Yunanistan’da çiftçi grevi sınır kapılarını felç etti

Yunanistan’da tarım politikalarına tepki amacıyla başlayan çiftçi grevi, ülkenin sınır kapılarında ulaşım ve ticareti durma noktasına getirdi. 2 Aralık akşamından itibaren başlayan blokajlar nedeniyle İpsala ve Kipi Gümrük Kapıları'ndaki tır geçişleri tamamen durdu.

Sınır kapılarında kapanma ve uluslararası taşımacılığa etkisi

Eylemler yalnızca Türkiye sınırıyla sınırlı kalmadı; Yunan çiftçiler, Bulgaristan sınırındaki Ormenio Gümrük Kapısı'nı da kapattı. Ayrıca Yunanistan’ın Bulgaristan ve Kuzey Makedonya'ya açılan diğer sınır kapılarında da 15-21 Aralık tarihleri arasında geçişlerin engelleneceği ve tır trafiğinin tamamen duracağı bildirildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından Salı günü yapılan açıklamada, 2 Aralık akşam saatlerinden itibaren İpsala ve Kipi Gümrük Kapıları'nda durma noktasına gelen tır geçişlerinin 15-21 Aralık 2025 tarihleri arasında sürebileceği belirtilmişti. Açıklamada, aksaklıkların giderilmesi için Yunan makamlarıyla görüşmelerin sürdüğü; özellikle bozulabilir gıda ürünleri ile tıbbi malzeme taşıyan tırların geçişine öncelik verilmesi için temasların yoğun şekilde devam ettiği vurgulandı.

Tır sürücüleri Kapıkule ve Hamzabeyli’de bekliyor

İpsala ve Kipi hatlarının kapanmasının ardından yoğunluk, Kapıkule ve Hamzabeyli Gümrük Kapıları'na kaydı. Tır şoförleri, bu bölgelerdeki park alanlarına araçlarını çekerek geçiş için sıra beklemeye başladı.

Fransa'ya yola çıkan tır sürücüsü Mehmet Kılıç konuya ilişkin, "Yetkililerin kısa sürede bu sıkıntıyı gideremeyeceğine inanıyorum. Bekleyişin uzaması halinde yüklerde bozulma riski ve teslimat gecikmeleri nedeniyle mağduriyetin artacağı bilmek gerekiyor" dedi.

Yetkililer, taşımacılık firmalarının geçici olarak diğer sınır kapılarını kullanmasının önemine dikkat çekiyor. Özellikle Kapıkule ve Hamzabeyli'nin yanı sıra Bulgaristan üzerinden yapılan geçişlerin, ticaret akışındaki kayıpları azaltabileceği değerlendiriliyor.

ÇİFTÇİ BLOKAJLARI SEBEBİYLE 2 ARALIK AKŞAM SAATLERİNDEN İTİBAREN TAMAMEN DURAN İPSALA VE KİPİ GÜMRÜK KAPILARINDAKİ TIR GEÇİŞLERİNİN 21 ARALIK 2025 TARİHİNE KARAR YAPILAMAYACAĞI BİLDİRİLDİ.