YUNUS: Giresun Üniversitesi'nin yapay zeka destekli cankurtaran İHA'sı TEKNOFEST'te

Giresun Üniversitesi öğrencilerinin geliştirdiği yarı otonom yapay zeka destekli cankurtaran İHA "YUNUS", rip akıntılarını tespit edip can kurtarma torpidosu fırlatıyor.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 11:12
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 11:48
MÜCAHİT ENES SEVİNÇ - Giresun Üniversitesi öğrencileri, geliştirdikleri yarı otonom yapay zeka destekli cankurtaran İnsansız Hava Aracı (İHA) YUNUS ile TEKNOFEST'te yarışıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu dünya çapındaki havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenleniyor. Giresun Üniversitesi takımı Smart Bee, tamamen üniversitenin desteğiyle geliştirdikleri İHA ile İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması'nda yer alıyor.

Smart Bee takımından Beyza Ceylan, YUNUS'un Türkiye'deki 28 sahil şeridi ve dünya genelinde sıkça görülen rip akıntıları (çeken akıntılar) ile boğulma vakalarına karşı yapay zeka destekli algılamalar yaptığını söyledi. Ceylan, sistemin sahillerde yarı otonom devriye gezdiğini ve rip akıntısı tespit ettiği yerlerde sesli ikaz vererek kıyıya paralel yüzme uyarısında bulunduğunu belirtti.

Ceylan, YUNUS'un sesli komutların yanı sıra hayat kurtaran bir işlevi olduğunu, üzerinde 2 adede veya 50 kilograma kadar ulaşabilen can kurtarma torpidoları taşıyıp ihtiyaç halinde boğulan kişiye fırlatabildiğini ifade etti.

Takım üyesi Hamza Hasanoğulları, YUNUS'un görüntü işleme, makine öğrenmesi ve yapay zeka teknolojileriyle entegre çalıştığını aktardı. İHA, gerçek zamanlı nesne tespiti, derinlik algısı ve geniş görüş açısı sağlayan üç ayrı teknolojiyi kullanıyor.

Hasanoğulları, cihazın 30 metreye kadar yükselebildiğini ve yaptıkları ölçümlere göre yüzde 90 doğruluk oranı ile rip akıntıları tespit edilebildiğini söyledi. İHA, 6 pervaneye ve 120 cm pervane açıklığına sahip. Gövdenin büyük kısmı karbon fiberden üretilirken, diğer parçalar üniversitenin laboratuvarında 3 boyutlu yazıcı ile üretildi.

Proje, 1 akademik danışman, 1 öğretim üyesi ve 6 öğrenci ile yarışmadaki yerini aldı. Takımın geliştirdiği YUNUS, hem teknolojik yenilik hem de insan hayatını koruma odaklı uygulamasıyla dikkat çekiyor.

Giresun Üniversitesi öğrencileri geliştirdikleri yarı otonom yapay zeka destekli cankurtaran İnsansız Hava Aracı (İHA) ile TEKNOFEST'te yarışıyor.

