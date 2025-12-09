Yurdaer Kahraman: Ticari Gayrimenkulün Geleceği Veri Paylaşımı ve Ekosistemle Şekillenecek

16’ncı AYD Alışveriş Ekonomisi Zirvesi İstanbul’da toplandı

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği tarafından düzenlenen 16’ncı AYD Alışveriş Ekonomisi Zirvesi, Fiba Commercial Properties’in ana sponsorluğunda İstanbul’da sektör temsilcilerini bir araya getirdi. Açılış konuşmasını yapan Fiba Commercial Properties CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi Yurdaer Kahraman, ticari gayrimenkul sektörünün dönüşümüne ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Yurdaer Kahraman, açılışta şunları vurguladı: "Ticari gayrimenkul sektörünün geleceği, tüm paydaşların veriyi paylaşarak sahayı birlikte yönettiği yeni bir ekosistem yaklaşımına bağlı". Kahraman, aynı zamanda düzenlenen "Uzun Vadeli Değer: AVM’lerde Yenileme ve Dönüşüm Stratejileri" panelinde URBnARQ Kurucusu William J. Sebring ile birlikte sektörel dönüşüm ve yenileme yatırımlarını tartıştı.

Kahraman, sektörün rekabet gücünün yeniden tanımlandığına dikkat çekerek şu değerlendirmeyi paylaştı: "Sektörde rekabet gücünün yeniden tanımlandığı bir dönemden geçiyoruz. İnovasyon bu dönüşümün en güçlü unsuru. Yapay zeka, veri analitiği ve yeni iş modelleri perakende ve ticari gayrimenkul alanlarını kökten dönüştürdü. Global ölçekte yürüttüğümüz iş birlikleri de bize inovasyonun gerçek değerinin ancak birlikte hareket edildiğinde ortaya çıktığını gösteriyor. Türkiye’de bugüne kadar perakendeciler ile yatırımcıların çoğunlukla kendi dinamikleri içinde ilerlediği bir yapı hakimdi. Ancak önümüzdeki dönemde sürdürülebilir büyüme; temas eden, veriyi paylaşan ve sahayı birlikte yöneten bir ekosistemle mümkün olacak".

Küçük müdahalelerin büyük dönüşüm potansiyeli taşıdığına işaret eden Kahraman, AVM’lerin doğru yönetim ve stratejik yenilemelerle daha sürdürülebilir yapılara dönüşeceğini belirtti. Kahraman sözlerini şu şekilde tamamladı: "Bu yaklaşım, sektörümüzde iş birliği kültürünün güçlenmesini sağlayarak hem bugünün zorluklarına ortak çözümler üretmemizi hem de geleceği birlikte ve daha sağlam adımlarla inşa etmemizi mümkün kılacaktır".

ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ VE YATIRIMCILARI DERNEĞİ TARAFINDAN DÜZENLENEN 16’NCI AYD ALIŞVERİŞ EKONOMİSİ ZİRVESİ, FİBA COMMERCİAL PROPERTİES’İN ANA SPONSORLUĞUNDA İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİ.