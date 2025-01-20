Yurt Dışı ÜFE Aralık 2024'te Yüzde 23,5 Arttı

Aralık 2024'te Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi, aylık %0,91, yıllık %23,5 artış gösterdi. TÜİK verilerine göre sanayi sektörü de yükselişte.

Yayın Tarihi: 20.01.2025 10:56
Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 10:56
Yurt Dışı ÜFE Aralık 2024'te Yüzde 23,5 Arttı

Yurt Dışı ÜFE Aralık 2024 Verileri Açıklandı

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), Aralık 2024'te bir önceki aya göre %0,91, 2023 yılının aynı ayına kıyasla %23,5 artış gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, YD-ÜFE'nin 12 aylık ortalamalara kıyasla artışı ise %41,55 oldu.

Sanayi Sektöründeki Değişimler

Verilere göre, sanayinin farklı sektörleri arasındaki yıllık değişim oranları dikkat çekici bir artış sergiliyor. İmalat sektöründe %23,53 ve madencilik ile taş ocakçılığında %22,19 artış gözlemlendi. Ana sanayi gruplarının yıllık değişimlerine bakıldığında:

  • Sermaye mallarında %27,58
  • Dayanıklı tüketim mallarında %26,23
  • Dayanaksız tüketim mallarında %24,07
  • Ara mallarında %21,53
  • Enerjide %8,08 artış gerçekleşti.

Aylık Değişim Raporu

Maddelerin aylık değişim oranları da dikkat çekiyor. Madencilik ve taş ocakçılığında %1, imalatta ise %0,9 artış kaydedildi. Ana sanayi gruplarının aylık değişimlerine bakıldığında:

  • Dayanaksız tüketim mallarında %1,19
  • Sermaye mallarında %1,18
  • Ara mallarında %0,76
  • Enerjide %0,3
  • Dayanıklı tüketim mallarında %0,01 artış gözlemlendi.

YD-ÜFE'nin Aylık ve Yıllık Değişim Oranları

YD-ÜFE'nin yıllık ve aylık değişim oranları yıl bazında incelendiğinde toplamda yapılan artışlar Türkiye'nin ekonomik görünümüne ışık tutuyor. Bu veriler, gelecekteki ekonomik planlamalar açısından önemli bir gösterge teşkil ediyor.

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