Yurt Dışı ÜFE Ocakta Artış Gösterdi: Aylık %2,01, Yıllık %20,47

Yurt Dışı ÜFE Ocak Ayında Yükselişte
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan veriler, Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi'nin (YD-ÜFE) ocak ayında aylık %2,01 ve yıllık %20,47 arttığını ortaya koydu.
Verilere göre, YD-ÜFE, önceki aya kıyasla %2,01 yükselirken, geçen yılın aynı ayına göre %20,47 ve 12 aylık ortalamalara göre ise %38,26'lık bir artış sergiledi.
Sektörel Değişimler
Sanayinin dikkat çekici iki sektöründe ise madencilik ve taş ocakçılığı %21,66; imalat sektörü ise %20,45 artış gösterdi. Ana sanayi gruplarının yıllık değişimi incelendiğinde;
- Ara malında %19,42
- Dayanıklı tüketim malında %20,57
- Dayanıksız tüketim malında %21,87
- Enerjide %11,19
- Sermaye malında %21,84 artış yaşandı.
Aylık Değişim Oranları
Aylık bazda ise madencilik ve taş ocakçılığı %2,63, imalat %1,99 artış gösterdi. Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri şöyle sıralandı:
- Ara malında %1,53
- Dayanıklı tüketim malında %1,28
- Dayanıksız tüketim malında %2,77
- Enerjide %7,52
- Sermaye malında %1,08
YD-ÜFE Değişim Oranları
YD-ÜFE'nin yıllık ve aylık değişim oranları ise son yıllarda dikkat çekici bir seyir izliyor. Aşağıda, yıllık ve aylık değişim oranlarına dair 2023 yılındaki verilere göz atabilirsiniz:
|Yıl/Ay
|Aylık Değişim
|Yıllık Değişim
|Ocak
|2,01%
|20,47%
YD-ÜFE verileri, sanayi üretimindeki maliyet baskılarını ve dalgalanmaları göstermesi açısından büyük önem taşıyor.