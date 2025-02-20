Yurt Dışı ÜFE Ocakta Artış Gösterdi: Aylık %2,01, Yıllık %20,47

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi ocakta aylık %2,01, yıllık %20,47 artış gösterdi. Sanayi sektörleri farklı oranlarda etkilendi.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 10:29
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 10:29
Yurt Dışı ÜFE Ocakta Artış Gösterdi: Aylık %2,01, Yıllık %20,47

Yurt Dışı ÜFE Ocak Ayında Yükselişte

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan veriler, Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi'nin (YD-ÜFE) ocak ayında aylık %2,01 ve yıllık %20,47 arttığını ortaya koydu.

Verilere göre, YD-ÜFE, önceki aya kıyasla %2,01 yükselirken, geçen yılın aynı ayına göre %20,47 ve 12 aylık ortalamalara göre ise %38,26'lık bir artış sergiledi.

Sektörel Değişimler

Sanayinin dikkat çekici iki sektöründe ise madencilik ve taş ocakçılığı %21,66; imalat sektörü ise %20,45 artış gösterdi. Ana sanayi gruplarının yıllık değişimi incelendiğinde;

  • Ara malında %19,42
  • Dayanıklı tüketim malında %20,57
  • Dayanıksız tüketim malında %21,87
  • Enerjide %11,19
  • Sermaye malında %21,84
    • artış yaşandı.

Aylık Değişim Oranları

Aylık bazda ise madencilik ve taş ocakçılığı %2,63, imalat %1,99 artış gösterdi. Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri şöyle sıralandı:

  • Ara malında %1,53
  • Dayanıklı tüketim malında %1,28
  • Dayanıksız tüketim malında %2,77
  • Enerjide %7,52
  • Sermaye malında %1,08

YD-ÜFE Değişim Oranları

YD-ÜFE'nin yıllık ve aylık değişim oranları ise son yıllarda dikkat çekici bir seyir izliyor. Aşağıda, yıllık ve aylık değişim oranlarına dair 2023 yılındaki verilere göz atabilirsiniz:

Yıl/Ay Aylık Değişim Yıllık Değişim
Ocak 2,01% 20,47%

YD-ÜFE verileri, sanayi üretimindeki maliyet baskılarını ve dalgalanmaları göstermesi açısından büyük önem taşıyor.

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