Yurt Dışı ÜFE Ocakta Artış Gösterdi: Aylık %2,01, Yıllık %20,47

Yurt Dışı ÜFE Ocak Ayında Yükselişte

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan veriler, Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi'nin (YD-ÜFE) ocak ayında aylık %2,01 ve yıllık %20,47 arttığını ortaya koydu.

Verilere göre, YD-ÜFE, önceki aya kıyasla %2,01 yükselirken, geçen yılın aynı ayına göre %20,47 ve 12 aylık ortalamalara göre ise %38,26'lık bir artış sergiledi.

Sektörel Değişimler

Sanayinin dikkat çekici iki sektöründe ise madencilik ve taş ocakçılığı %21,66; imalat sektörü ise %20,45 artış gösterdi. Ana sanayi gruplarının yıllık değişimi incelendiğinde;

Ara malında %19,42

Dayanıklı tüketim malında %20,57

Dayanıksız tüketim malında %21,87

Enerjide %11,19

Sermaye malında %21,84 artış yaşandı.

Aylık Değişim Oranları

Aylık bazda ise madencilik ve taş ocakçılığı %2,63, imalat %1,99 artış gösterdi. Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri şöyle sıralandı:

Ara malında %1,53

Dayanıklı tüketim malında %1,28

Dayanıksız tüketim malında %2,77

Enerjide %7,52

Sermaye malında %1,08

YD-ÜFE Değişim Oranları

YD-ÜFE'nin yıllık ve aylık değişim oranları ise son yıllarda dikkat çekici bir seyir izliyor. Aşağıda, yıllık ve aylık değişim oranlarına dair 2023 yılındaki verilere göz atabilirsiniz:

Yıl/Ay Aylık Değişim Yıllık Değişim Ocak 2,01% 20,47%

YD-ÜFE verileri, sanayi üretimindeki maliyet baskılarını ve dalgalanmaları göstermesi açısından büyük önem taşıyor.