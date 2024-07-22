Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi Haziran'da Artış Gösterdi

YD-ÜFE Haziran Ayı Verileri Açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) haziran ayında aylık bazda %0,97, yıllık bazda ise %44,51 oranında artış gösterdi.

Yıllık ve Aylık Değişiklikler

Buna göre YD-ÜFE, haziran ayında bir önceki aya kıyasla %0,97, geçen yılın aralık ayına göre %15,22, geçen yılın aynı ayına göre %44,51 ve 12 aylık ortalamalara göre ise %59,5 yükselmiştir.

Sektörel Analiz

Sanayi sektörlerinde yapılan incelemelerde, madencilik ve taş ocakçılığında %54,03, imalat sektöründe ise %44,35 artış gerçekleşti. Ayrıca ana sanayi gruplarındaki değişimler de dikkat çekicidir:

Ara mallarında %39,19

Dayanıklı tüketim mallarında %53,68

Dayanıksız tüketim mallarında %48,13

Enerji sektöründe %38,35

Sermaye mallarında ise %49,02 artış kaydedilmiştir.

Aylık Gelişmeler

Aylık değişimler incelendiğinde, madencilik ve imalatta %0,97 artış olduğu görülmektedir. Ana sanayi gruplarında ise değişimler şöyle gerçekleşmiştir:

Ara mallarında %0,46

Dayanıklı tüketim mallarında %1,42

Dayanıksız tüketim mallarında %1,32

Enerjide %0,07

Sermaye mallarında %1,35 artış kaydedilmiştir.

Özet Veriler

YD-ÜFE'nin aylık ve yıllık değişim oranları, sektörlere ve ana sanayi gruplarına göre farklılık göstermekte olup, genel eğilim oldukça yüksek fiyat artışları yönündedir.