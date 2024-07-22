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Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi Haziran'da Artış Gösterdi

YD-ÜFE, haziran ayında aylık %0,97, yıllık %44,51 artış yaşadı. Detaylar için yazımıza göz atın.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 10:23
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 10:23
Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi Haziran'da Artış Gösterdi

YD-ÜFE Haziran Ayı Verileri Açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) haziran ayında aylık bazda %0,97, yıllık bazda ise %44,51 oranında artış gösterdi.

Yıllık ve Aylık Değişiklikler

Buna göre YD-ÜFE, haziran ayında bir önceki aya kıyasla %0,97, geçen yılın aralık ayına göre %15,22, geçen yılın aynı ayına göre %44,51 ve 12 aylık ortalamalara göre ise %59,5 yükselmiştir.

Sektörel Analiz

Sanayi sektörlerinde yapılan incelemelerde, madencilik ve taş ocakçılığında %54,03, imalat sektöründe ise %44,35 artış gerçekleşti. Ayrıca ana sanayi gruplarındaki değişimler de dikkat çekicidir:

  • Ara mallarında %39,19
  • Dayanıklı tüketim mallarında %53,68
  • Dayanıksız tüketim mallarında %48,13
  • Enerji sektöründe %38,35
  • Sermaye mallarında ise %49,02 artış kaydedilmiştir.

Aylık Gelişmeler

Aylık değişimler incelendiğinde, madencilik ve imalatta %0,97 artış olduğu görülmektedir. Ana sanayi gruplarında ise değişimler şöyle gerçekleşmiştir:

  • Ara mallarında %0,46
  • Dayanıklı tüketim mallarında %1,42
  • Dayanıksız tüketim mallarında %1,32
  • Enerjide %0,07
  • Sermaye mallarında %1,35 artış kaydedilmiştir.

Özet Veriler

YD-ÜFE'nin aylık ve yıllık değişim oranları, sektörlere ve ana sanayi gruplarına göre farklılık göstermekte olup, genel eğilim oldukça yüksek fiyat artışları yönündedir.

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