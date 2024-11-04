Yurt Dışında Yerleşiklerin Finansal İşlemleri

Yurt Dışında Yerleşiklerin Hisse Senedi ve DİBS Satışları

25 Ekim haftasında, yurt dışında yerleşik yatırımcılar net 217,8 milyon dolarlık hisse senedi satışı gerçekleştirdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayınlanan "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri"ne göre, bu dönemde ayrıca 41,9 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) satışı oldu.

Hisse Senedi ve DİBS Stoklarındaki Değişimler

Yurt dışında yerleşik kişilerin 18 Ekim itibarıyla 30 milyar 681,2 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 25 Ekim'de 30 milyar 186,8 milyon dolara düşmüştür. Bu süreçte DİBS stoku 15 milyar 590,3 milyon dolardan 15 milyar 555 milyon dolara gerileyerek bir değişim göstermiştir.

ÖST Stoklarındaki Artış

Öte yandan, yurt dışında yerleşik kişilerin Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlıkları ise aynı dönem içinde 380,2 milyon dolardan 386,9 milyon dolara çıkarak artış göstermiştir.