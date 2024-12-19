Yurt Dışında Yerleşiklerin Hisse Senedi ve DİBS Stoku Artış Gösterdi

Yurt Dışında Yerleşiklerin Yatırım Hareketleri

Yurt dışında yerleşik kişiler, 13 Aralık haftasında net 318,7 milyon dolarlık hisse senedi satın aldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri'ne göre, bu dönemde yatırımcılar ayrıca 243 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 1,5 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlıklarını sattı.

Stock Değişimleri

Yurt dışında yerleşik kişilerin 6 Aralık itibarıyla 34 milyar 431,9 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 13 Aralık haftasında 34 milyar 517,3 milyon dolara yükseldi. DİBS stoku ise aynı süreçte 17 milyar 747,5 milyon dolardan 17 milyar 181,6 milyon dolara düştü. ÖST stokları da 424,7 milyon dolardan 421,6 milyon dolara geriledi.

Bu veriler, uluslararası yatırımcıların Türk hisse senedi piyasasına olan ilgisini artırdığını gösteriyor.