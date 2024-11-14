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Yurt Dışında Yerleşiklerin Hisse Senedi ve DİBS Stoku Artıyor

Yurt dışında yerleşik kişiler, hisse senedi ve DİBS stoklarını artırarak Türkiye piyasalarındaki hareketliliği sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 14:57
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 14:57
Yurt Dışında Yerleşiklerin Hisse Senedi ve DİBS Stoku Artıyor

Yurt Dışında Yerleşiklerin Hisse Senedi İşlemleri

Yurt dışında yerleşik kişiler, 8 Kasım haftasında 163,8 milyon dolarlık hisse senedi ve 3,2 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı satarken, 149,6 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) aldı. Bu verilere Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayınlanan "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" kapsamında ulaşıldı.

Stoklardaki Değişim

1 Kasım itibarıyla 30 milyar 480,4 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 8 Kasım'da 30 milyar 903,7 milyon dolara çıkarak önemli bir artış gösterdi. Aynı dönemde DİBS stoku da 16 milyar 184,8 milyon dolardan 16 milyar 396 milyon dolara yükseldi. Öte yandan, ÖST stokları ise 383,8 milyon dolardan 380,6 milyon dolara gerileyerek dikkat çekti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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