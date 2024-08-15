Yurt Dışında Yerleşiklerin Hisse Senedi ve DİBS Stoku Azaldı

Haftalık Yatırım Hareketleri

Yurt dışında yaşayan yatırımcılar, geçtiğimiz hafta 323,5 milyon dolarlık hisse senedi satışında bulunmuşlardır. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri raporuna göre, bu satışlarla birlikte 9 Ağustos haftasında izlenen yatırım trendleri dikkat çekiyor.

Hisse Senedi ve DİBS Stoklarındaki Değişimler

Verilere göre, yurt dışında ikamet eden bireyler net olarak 17,6 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) almış ve ayrıca 4 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı edinmiştir. Bu değişiklikler, 2 Ağustos itibarıyla 39 milyar 23 milyon dolar olan hisse senedi stokunun 9 Ağustos'ta 36 milyar 138 milyon dolara düştüğünü göstermektedir.

Stok Miktarlarındaki Düşüş

Paralel olarak, yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku da 13 milyar 484,1 milyon dolardan 13 milyar 427,8 milyon dolara gerilemiştir. Öte yandan, ÖST stokları da 432 milyon dolardan 431,2 milyon dolara azalmıştır. Bu durum, yurt dışında yerleşik yatırımcıların Türkiye'deki piyasalara yönelik yaklaşımını ve tercihlerini yansıtıyor.