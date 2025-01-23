Yurt İçi Piyasalar TCMB'nin Faiz Kararını Bekliyor

Küresel piyasalarda ABD yönetiminin izleyeceği politikaların ekonomi üzerindeki etkilerine dair belirsizlikler ön plana çıkarken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bugün önemli bir faiz kararı açıklayacak. ABD Başkanı Donald Trump'ın yapay zeka yatırımları ve Çin'e karşı yeni tarifelerin henüz uygulanmaması, risk iştahını destekleyen unsurlar arasında yer alıyor.

ABD'de ticari tarifelerin enflasyonist baskıları artırabileceği endişesi sürerken, Trump'ın açıkladığı büyük çaplı yatırımlar ve yerli üretimi koruma politikaları varlık fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Trump, OpenAI, Oracle ve SoftBank ortak girişimi ile yapay zeka altyapısına yönelik 500 milyar dolarlık yatırım yapılacağını duyurdu. Bu durum, piyasalarda olumlu karşılandı.

Yeni yatırım açıklamaları, Trump'ın iş dünyası ve teknoloji sektörüne olan desteğini gösterirken, ABD Merkez Bankası (Fed)’nin yılın ilk faiz indirimini haziran ayında gerçekleştirmesi bekleniyor. Ayrıca, Oracle hisseleri, yapay zeka yatırımlarının ardından %6,8 değer kazandı.

Salı günü bilançosunu açıklayan Netflix, son çeyrekte 18,9 milyon abone artışı sağladı ve hisseleri %9,7 yükseldi. Procter & Gamble hisseleri %1,9 değer kazanırken, Johnson & Johnson ise %1,9 geriledi. Düşen Brent petrol fiyatları, dün %0,7 değer kaybetti ve 78,3 dolardan gününü tamamladı.

Avrupa ve Asya Piyasaları

Avrupa borsalarında karışık bir seyir gözlemlenirken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Avrupa'da bir sermaye piyasası birliğine ihtiyaç olduğunu ifade etti. Lagarde, bu konuda 27 ülke arasında genel bir fikir birliği olduğunu vurguladı.

Asya piyasalarında ise, Çin hükümetinin pay piyasalarını canlandırma çabalarının olumlu etkileri hissedilirken, Güney Kore’de ise siyasal kriz nedeniyle risk algısı yüksek seyretmeye devam ediyor.

Türkiye Piyasalarda Takip Edilecek Gelişmeler

Borsa İstanbul'daki BIST 100 endeksi, dün %1,06 artışla 10.105,37 puandan tamamladı. Ekonomistler, TCMB’nin ocak ayı politika faizini 250 baz puan indirerek %45’e çekmesini bekliyor. Dolar/TL ise %0,1 yükselişle kapanarak 35,6460 olarak işlem gördü.

Analistler, bugün tüketici güven endeksi, TCMB faiz kararı, haftalık para ve banka istatistiklerinin yanı sıra ABD'de işsizlik maaşı başvurularını da takip edeceklerini belirtti.

Piyasalarda bugünkü takip edilecek veriler şunlardır: