Yurt İçinde Gözler TCMB'nin Enflasyon Raporunda

Yurt İçinde Gözler TCMB'nin Enflasyon Raporuna Çevrildi

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) dün, politika faizini 25 baz puan indirmesinin ardından karışık bir seyir izlenirken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın yapacağı yılın 4. Enflasyon Raporu sunumu yatırımcıların dikkatini çekti.

Fed Faiz İndirimine Gitti

Fed, önceki gün politika faizinde 4,50-4,75 aralığına çekerek bu yılki ikinci indirimini gerçekleştirdi. Fed açıklamasında, ekonomik faaliyetlerin hızla genişlemeye devam ettiği belirtilirken, iş gücü piyasası koşullarının genel olarak gevşediği vurgulandı.

Piyasalara Etkileri

Fed Başkanı Jerome Powell, başkanlık seçiminin politik kararlar üzerindeki etkisinin olmayacağını ifade etti. Piyasalardaki fiyatlamalarda, Fed'in 2024'ün son toplantısında yeniden 25 baz puan faiz indirimi yapacağı tahminleri yüzde 78 ihtimalli olarak değerlendiriliyor.

Yurt İçindeki Gözlemler

Dün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 0,95 artışla 8.946,13 puandan kapandı. Bugün ise TCMB'nin açıklayacağı yılın 4. enflasyon raporunun yanı sıra finansal yatırım araçlarının reel getiri oranı değerlendirilecek.

Önemli Veriler

Analistler, TCMB’nin son raporunda 2024 sonunda enflasyonun yüzde 38’e gerileyebileceğini öngördüğünü hatırlatarak, Dolar/TL'nin 34,3240 seviyesinden işlem gördüğünü belirtti. Bugün takip edilecek önemli veriler arasında, 10.00'da Türkiye, ekim ayı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranı; 10.30'da TCMB enflasyon raporu; 18.00'da ise ABD, kasım ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi yer alıyor.