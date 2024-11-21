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Yurt İçindeki Gözler TCMB'nin Para Politikası Kararlarında

Küresel piyasaların karışık seyir izlediği günlerde, yatırımcılar TCMB'nin faiz kararını merakla bekliyor.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 09:08
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 09:08
Yurt İçindeki Gözler TCMB'nin Para Politikası Kararlarında

Küresel piyasalar, çip üreticisi Nvidia'nın finansal sonuçları ve artan jeopolitik gerilimlerin etkisiyle karışık bir seyir izlerken, yurt içinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)'nın para politikası kararları merakla bekleniyor.

Dünya genelindeki jeopolitik riskler ve siyasi belirsizlikler piyasaların dengesini etkileyerek, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın olası şiddetinin artacağına dair endişeler risk algısını yükseltiyor. Savaş atmosferinin yeniden oluşabileceği kaygıları, Avrupa başta olmak üzere yatırımcıları temkinli duruma yönlendiriyor.

Söz konusu gelişmeler, güvenli liman varlıklara talebi artırırken, altının ons fiyatı 4. iş gününe taşıdığı yükselişi %0,3 artışla 2,656 dolara çıkarıyor.

Öte yandan, ABD Merkez Bankası (Fed)'nin enflasyonla mücadelesinin öngörülenden daha uzun süreceği endişesi, tahvil piyasalarında alışları artırıyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ise Fed'in gelecek ay faiz indirimine gitme beklentileri zayıflamaya devam ediyor. Analizler, bankanın gelecek ay %52 ihtimalle 25 baz puan indirim yapacağını, %48 ihtimalle de politika faizini sabit bırakacağını öngörüyor.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook, enflasyondaki ilerlemeye rağmen yükselen çekirdek enflasyonun daha fazla adım atılması gerektiğini gösterdiğini belirtti. Cook, uygun politika adımlarının aşağı yönlü olduğunu savunsa da, faiz indirimlerinin büyüklüğü ve zamanlamasının veriler, gelişmeler ve risk dengesine bağlı olacağını ifade etti.

Fed'in bir diğer üyesi Michelle Bowman, enflasyonu düşürme yönünde ilerlemenin durduğunu dile getirdi. Bowman, iş gücü piyasası tam istihdama yakın kaldığı sürece fiyat istikrarı yönünde daha büyük riskler gördüğünü belirtti.

Makroekonomik gündemde bir diğer gelişme ise önemli çip üreticisi Nvidia'nın beklentilerin üzerinde bilanço açıklaması oldu. Şirket, 2025 mali yılının üçüncü çeyreği olan 27 Ekim'de sona eren 3 aylık dönemde %94 artışla 35.1 milyar dolar gelir elde etti. Nvidia'nın net karı ise aynı dönemde %109 artarak 19.3 milyar dolara çıktı.

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage faiz oranları da geçen hafta %6.90 ile temmuz ayından bu yana en yüksek seviyesine çıkarken, mortgage başvuruları %1.7 artış gösterdi.

Yurt içinde, satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi %2.18 değer kaybederek 9,031.82 puandan kapanırken, yatırımcılar TCMB'nin para politikası kararını bekliyor. Dolar/TL %0.1 düşüşle 34.4660’tan kapanırken, bugün bankalararası piyasada %0.1 artışla 34.4940’tan işlem görüyor.

Analistler, TCMB'nin politika faizini %50’de sabit bırakmasını bekliyor. Ayrıca, fakat yıl sonu politika faizi beklentileri %49.10 seviyesinde öngörülüyor.

Bugün takip edilecek veriler arasında Türkiye’den kasım ayı tüketici güven endeksi, TCMB faiz kararı ve haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışından ise Avro Bölgesi’nden tüketici güven endeksi, ABD’den haftalık işsizlik maaşı başvuruları, öncü endeks ve ikinci el konut satışları yer alıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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