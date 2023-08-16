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Yüzler gülecek: Tam 300 bin TL ödemeler başlıyor!

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Yüzler gülecek: Tam 300 bin TL ödemeler başlıyor!
Nakit ihtiyacı olan vatandaşlara ilaç gibi haber geldi. 300 bin TL ödeme yapılacak! Tüm detaylar haberimizde.

Son dönemlerde bankalar müşterilerinin nakit ihtiyaçlarını karşılamak için sık sık kredi kampanyası düzenliyor. Bu banka şartları taşıyan müşterilerine 300 bin TL ödeme yapacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. 

300 BİN TL ÖDEME KAMPANYASI BAŞLADI

Halkbank tarafından yapılan son haberlere göre nakit ihtiyacı olanların içini rahatlatacak yeni bir kampanya başladı. Faizsiz olarak düzenlenen kredi kampanyasında 12 ay boyunca taksit erteleme seçeneği de sunulacak. Girişimcileri en çok destekleyen bankalardan biri olan Halkbank 300 bin TL kredi kampanyasıyla da girişim hayali olan vatandaşların yüzünü güldürdü. 

halkbank 300 bin tl kredi ödemeleri başladı

Usta Girişimci Kredisi olarak başlatılan kredi kampanyasında başvuru yapacak kişinin bulunduğu iş kolunda en az 3 sene deneyimi olması gerekiyor. Aynı zamanda 45 yaşını doldurmamış olması ve gerekli mesleki belgelere sahip olması şartları da aranıyor. Kuaförlük, terzilik gibi mesleklerde girişim yapacak vatandaşlar bankanın kredi kampanyasından faydalanabilecek. Kredi ödemeleri 12 ay ertelenebilecek ve 60 ay vadeyle ödenebilecek.

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