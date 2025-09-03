DOLAR
41,17 -0,04%
EURO
47,98 -0,01%
ALTIN
4.693,96 -0,4%
BITCOIN
4.586.995,73 -0,03%

Zalando, AB içerik kuralları davasını kaybetti: Genel Mahkeme kararı onadı

Genel Mahkeme, Zalando'nun 'çok büyük çevrim içi platform' sınıflandırmasına itirazını reddetti; platform aylık 83 milyon kullanıcıyla ek yükümlülüklere tabi.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 15:24
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 15:24
Zalando, AB içerik kuralları davasını kaybetti: Genel Mahkeme kararı onadı

Zalando, AB içerik kuralları davasını kaybetti

Genel Mahkeme, Komisyon kararını onadı

Avrupa'nın en büyük sanal alışveriş sitesi Zalando, Avrupa Birliği'nin içerik kurallarına ilişkin olarak açtığı davayı kaybetti. Karar, merkezi Lüksemburg'da bulunan ve Avrupa Adalet Divanı yapısı içinde yer alan Genel Mahkeme tarafından açıklandı.

Mahkeme, Zalando platformunun kendisine yapılan sınıflandırmaya itirazını reddetti. Kararda, platformun aylık 83 milyondan fazla aktif kullanıcısı olduğuna ve bu sayının AB nüfusunun yüzde 10'u olan 45 milyon eşiğini aştığına dikkat çekildi.

Genel Mahkeme kararı, Zalando'nun "çok büyük bir çevrim içi platform" olarak belirlenmesiyle birlikte platformun tüketicileri koruma ve yasa dışı içeriğin yayılmasıyla mücadele etme gibi ek yükümlülüklere tabi olduğuna işaret ediyor. Mahkeme, Zalando'nun davasını reddederek Komisyon kararını onadı.

AB Komisyonu, 2023 yılında Avrupa'da faaliyet gösteren ve daha sıkı kurallara tabi olacak büyük dijital platform ve arama motorları listesini açıklamış; bu listede Zalando da yer almıştı. Belirlenen büyük platformlar yeni düzenlemelere uymak zorunda kalırken, kural ihlallerinde dijital platformlara küresel cirolarının yüzde 6'sına kadar para cezaları uygulanabiliyor.

İLGİLİ HABERLER

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TCMB: Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları (Bilgi Amaçlı)
2
TCMB Döviz Kurları (15:30) — Dolar, Euro ve Güncel Kurlar
3
Cevdet Yılmaz: Ağustos Verileriyle Dış Ticaret Dengesi İyileşti
4
Zalando, AB içerik kuralları davasını kaybetti: Genel Mahkeme kararı onadı
5
MINEX 11 İzmir'de Açıldı: Türkiye'nin Madencilik Gücü Dünyaya Sunuluyor
6
Lenin: Dünyanın İlk Nükleer Buzkıranı 30 Yılın Ardından Müze Oldu
7
Asya Borsalarında Satış Baskısı: Güney Kore Hariç Negatif Seyir

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı

Samsun'da Tamamen Ücretsiz DYK Kursları 8 Eylül'de Başlıyor

KOSGEB'de Rekor: Genç Girişimcilerin İş Kurma Başvuruları %34 Arttı

Motorine büyük zam geliyor: 55 TL Yolculuğu Başladı

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor