Zalando, AB içerik kuralları davasını kaybetti: Genel Mahkeme kararı onadı

Zalando, AB içerik kuralları davasını kaybetti

Genel Mahkeme, Komisyon kararını onadı

Avrupa'nın en büyük sanal alışveriş sitesi Zalando, Avrupa Birliği'nin içerik kurallarına ilişkin olarak açtığı davayı kaybetti. Karar, merkezi Lüksemburg'da bulunan ve Avrupa Adalet Divanı yapısı içinde yer alan Genel Mahkeme tarafından açıklandı.

Mahkeme, Zalando platformunun kendisine yapılan sınıflandırmaya itirazını reddetti. Kararda, platformun aylık 83 milyondan fazla aktif kullanıcısı olduğuna ve bu sayının AB nüfusunun yüzde 10'u olan 45 milyon eşiğini aştığına dikkat çekildi.

Genel Mahkeme kararı, Zalando'nun "çok büyük bir çevrim içi platform" olarak belirlenmesiyle birlikte platformun tüketicileri koruma ve yasa dışı içeriğin yayılmasıyla mücadele etme gibi ek yükümlülüklere tabi olduğuna işaret ediyor. Mahkeme, Zalando'nun davasını reddederek Komisyon kararını onadı.

AB Komisyonu, 2023 yılında Avrupa'da faaliyet gösteren ve daha sıkı kurallara tabi olacak büyük dijital platform ve arama motorları listesini açıklamış; bu listede Zalando da yer almıştı. Belirlenen büyük platformlar yeni düzenlemelere uymak zorunda kalırken, kural ihlallerinde dijital platformlara küresel cirolarının yüzde 6'sına kadar para cezaları uygulanabiliyor.