Zam fırtınası o ile de uğradı! Artık her biri için 7 TL ödenecek

O şehirde ekmek ve pide fiyatlarına zam geldi. Ekmek üretim maliyetlerinin artması üzerine yapılan talep sonucunda, Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan yeni tarife gereği, ekmeğin fiyatı 12 Ağustos tarihinden itibaren 7 TL olacak. İşte detaylar...