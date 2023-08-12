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Zam fırtınası o ile de uğradı! Artık her biri için 7 TL ödenecek

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Zam fırtınası o ile de uğradı! Artık her biri için 7 TL ödenecek
O şehirde ekmek ve pide fiyatlarına zam geldi. Ekmek üretim maliyetlerinin artması üzerine yapılan talep sonucunda, Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan yeni tarife gereği, ekmeğin fiyatı 12 Ağustos tarihinden itibaren 7 TL olacak. İşte detaylar...

Adıyaman'da ekmek ve pideye zam geldi. Ekmek üretim maliyetlerindeki artış nedeniyle Adıyaman Fırıncılar Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası'na zam talebinde bulundu. Talebin değerlendirilmesi için oluşturulan komisyon talebi göz önünde bulundurarak yeni bir karar aldı. 

SOMUN EKMEK VE PİDENİN FİYATI YÜKSELDİ

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Bu zam kararıyla birlikte, 200 gram pidenin fiyatı 5 TL'den 7 TL'ye, 210 gram somun ekmeğin fiyatı ise 5 TL'den 7 TL'ye yükseldi. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan bu karar, 12 Ağustos tarihinden itibaren yürürlüğe girecek ve yeni fiyatlarla ekmek ve pide satışı gerçekleştirilecek.

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ziya Duranay, ekmeğin fiyatında yaşanan bu değişikliğin çevre illerdeki rayiç bedeller ve maliyet artışları göz önünde bulundurularak yapıldığını belirtti. Duranay, tüketici yükünün artmadan ve fırıncı esnafının emeği de gözetilerek bu kararın alındığını vurguladı.

Ekonomi
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