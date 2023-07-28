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Zam yok denilirken alâsı geldi! Bakanlık yüzde 100 zamma onay mührünü bastı

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Zam yok denilirken alâsı geldi! Bakanlık yüzde 100 zamma onay mührünü bastı
Zam haberleri peş peşe gelirken Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan müze ve ören giriş ücretlerinin güncellemesi geldi. 1 Ağustos tarihiyle geçerli olacak yeni ücretlere yüzde yüze varan zam uygulandı.

Döviz kurlarının artış göstermesiyle beraber zamla hızını kesmeden devam ediyor. Özellikle yabancı turist girişlerine yönelik yapılan artırımlarda Türk vatandaşları ise 60 TL'ye müze kartı alarak giriş yapabilecek. Müze Kartı olanlar Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ve Milli Saraylar ve Çanakkale Alan Başkanlığına bağlı 350'den fazla müze ve ören yerlerini bir yıl süreyle sınırlama olmadan ziyaret edebilecek.

müze ören giriş ücretleri

MÜZE VE ÖREN GİRİŞ FİYATLARI 

Efes Antik Kenti 700 TL

Pamukkale Ören Yeri 700 TL

Aspendos 340 TL

Ihlara Vadisi 330 TL

Kız Kulesi 550 TL

Galata Kulesi 650 TL

Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi 450 TL

Göreme Ören Yeri 480 TL

Anadolu Medeniyetleri Müzesi 280 TL

Patara Ören yeri 340 TL

Troya Müzesi 330 TL

Ekonomi
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