Zam yok denilirken alâsı geldi! Bakanlık yüzde 100 zamma onay mührünü bastı
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Zam haberleri peş peşe gelirken Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan müze ve ören giriş ücretlerinin güncellemesi geldi. 1 Ağustos tarihiyle geçerli olacak yeni ücretlere yüzde yüze varan zam uygulandı.
Döviz kurlarının artış göstermesiyle beraber zamla hızını kesmeden devam ediyor. Özellikle yabancı turist girişlerine yönelik yapılan artırımlarda Türk vatandaşları ise 60 TL'ye müze kartı alarak giriş yapabilecek. Müze Kartı olanlar Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ve Milli Saraylar ve Çanakkale Alan Başkanlığına bağlı 350'den fazla müze ve ören yerlerini bir yıl süreyle sınırlama olmadan ziyaret edebilecek.
MÜZE VE ÖREN GİRİŞ FİYATLARI
Efes Antik Kenti 700 TL
Pamukkale Ören Yeri 700 TL
Aspendos 340 TL
Ihlara Vadisi 330 TL
Kız Kulesi 550 TL
Galata Kulesi 650 TL
Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi 450 TL
Göreme Ören Yeri 480 TL
Anadolu Medeniyetleri Müzesi 280 TL
Patara Ören yeri 340 TL
Troya Müzesi 330 TL
Ekonomi