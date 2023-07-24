Zamlar deva olmadı emekliye o banka destek çıktı! 8 gün içinde başvuran binlerce lira ek ödeme alacak

Denizbank, emekli promosyonlarında güncelleme yaparak emeklilere büyük bir sürpriz hazırladı. Emekli promosyonları geçtiğimiz yıldan bu yana büyük ilgi gören ve takip edilen konular arasında yer alıyor. Bankalar arasındaki rekabet ise emekli promosyon rakamlarının artmasına sebep oluyor. Denizbank da Temmuz 2023 için güncellenmiş promosyon rakamlarını duyurarak emeklilere yönelik cazip bir teklif sunuyor. Detaylar ve güncel promosyon rakamları hakkında daha fazla bilgi için banka ile iletişime geçmek önemlidir. Emekli müşterilerin avantajlı fırsatları değerlendirebilmesi için bankaların güncel kampanyalarını takip etmeleri önerilir. İşte detaylar...





DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYONLARINDA GÜNCELLEME YAPTI EMEKLİLERE SÜRPRİZ

Güncel emekli promosyon kampanyasıyla Denizbank, emeklilere çeşitli avantajlar sunuyor. Maaş aralığına göre belirlenen promosyon miktarları, emeklilerin dikkatini çeken bir fırsat haline gelmiştir.

Maaşları 0 - 3.499 TL arasında olan emekliler, 3.000 TL promosyon kazanırken, 3.500 TL - 7.499 TL arasında maaş alanlar için promosyon miktarı 3.500 TL olarak belirlenmiştir. Maaşları 7.500 TL - 9.999 TL arasında olan emeklilere ise 4.500 TL promosyon ödemesi yapılacak. Eğer emekli maaşı 10.000 TL ve üzerinde ise 5.000 TL promosyon alabilirler. İşte diğer ayrıntılar...





Bu promosyon kampanyasında emekli maaşı dikkate alınarak standart bir ödeme yapılacaktır. Emeklilerin şubelere gelmelerine gerek kalmadan, mobil bankacılık uygulaması veya e-devlet üzerinden bankaya başvurarak promosyon başvurusu yapmaları mümkündür. Bu başvuru sırasında emekli maaşını 3 yıl süreyle Denizbank'tan alma taahhüdü vermek gerekecektir.

Kampanya 01.11.2022 ile 31.12.2023 tarihleri arasında emekli maaşını Denizbank'a devreden emekliler için geçerlidir. Promosyon bedeli, başvuru yapılır yapılmaz peşin olarak emeklinin hesabına yatırılacaktır. Kampanya süresi 31.12.2023 tarihine kadar geçerli olup, Denizbank kampanya dönemini ve kurallarını tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahiptir.

Daha fazla detay için emekli promosyon kampanyasının koşullarına ve detaylarına Denizbank'ın resmi web sitesinden ulaşmak mümkündür. Bu kampanya, emeklilere ekonomik açıdan önemli bir avantaj sağlayarak, maaşlarını Denizbank üzerinden alan müşterilere cazip fırsatlar sunmaktadır. Promosyon miktarları, emeklilerin maaş aralıklarına göre belirlenmiştir ve bu fırsatlardan yararlanmak için kolay ve hızlı bir başvuru süreci sunulmaktadır. Denizbank'ın müşteri dostu yaklaşımı ve cazip kampanyaları sayesinde emeklilere yönelik hizmetleri takip edilmeye değerdir.