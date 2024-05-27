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Zamlar dur durak bilmiyor! Bu hizmetlere bir zam daha geldi

Avrasya tünel girişine yüzde 40 zam yapıldı! Köprü ve otoyol ücretleri de yüzde 50 arttı! Ayrıntılar haberimizde...

Yayın Tarihi: 27.05.2024 09:50
Güncelleme Tarihi: 27.05.2024 09:50
Zamlar dur durak bilmiyor! Bu hizmetlere bir zam daha geldi

Hükümetin ekonomi politikalarının yarattığı tartışmalar sürerken, vatandaşlar yeni bir zamlı haberle karşı karşıya. İstanbul'un önemli ulaşım ağlarından biri olan Avrasya Tüneli'nde geçiş ücretlerine yüzde 40 oranında zam yapıldı.

16 Mayıs 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere alınan kararla, tünelin tek yönlü gündüz geçiş ücretleri otomobiller için 80 TL'den 112 TL'ye yükseltildi. Bu zam, köprü ve otoyol geçiş ücretlerinde yapılan yüzde 50'lik artışın ardından geldi.

Yetkililer, gece ve gündüz saatlerine göre farklı tarifelerin uygulanacağını duyurdu. Gece saatlerinde geçerli olan indirimli tarifelerle birlikte, özellikle yoğun trafik saatlerinde vatandaşların belirli bir rahatlama yaşaması bekleniyor.

avrasya tüneli

Ancak, ekonomi yönetiminin aldığı bu kararlar, vatandaşların cebini daha da zorlayabilir. Hükümetin artan mali ihtiyaçlarını karşılamak için yapılan zamlar, vatandaşlar arasında ekonomik sıkıntıların artmasına neden olabilir.

Bu gelişmeyle birlikte, ekonomi politikalarının vatandaşlar üzerindeki etkisi ve alınan kararların sosyal yaşama yansımaları üzerine tartışmalar da devam ediyor.

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