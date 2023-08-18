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Zamlar Kırıkkale’yi de vurdu: Yeni sarı taksi ücretleri açıklandı

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Zamlar Kırıkkale’yi de vurdu: Yeni sarı taksi ücretleri açıklandı
Tüm illerde her geçen gün zam gelen taksi fiyatları Kırıkkale’de de arttı! Tüm detaylar haberimizde.

Akaryakıt zamları sonrası ülkenin dört bir köşesinden peş peşe taksi zam haberleri gelmeye başlamıştı. Son olarak zam furyasına Kırıkkale katıldı! Peki taksi ücretleri ne kadar oldu? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. 

AKARYAKIT ZAMLARI KIRIKKALE’Yİ DE VURDU

Akaryakıta yazılan fahiş zamlar ve vergi artışları sonrasında taksilere yüksek oranda zam yazılmaya başlanmıştı. Son olarak zam haberini paylaşan il Kırıkkale oldu. 

kırıkkale taksi ücretlerine zam geldi

Kırıkkale ilinde taksi zamları ile ilgili Şoförler ve Otomobilciler Odası Kırıkkale Başkanı Savaş Olpak şu açıklamaları yaptı; ‘Yeni tarifeye göre açılış ücreti 25 TL, indi-bindi ücreti 65 TL, kilometre başı ücret 20 TL oldu. En geç 22 Ağustos tarihine kadar taksimetrelerin ayarlama işlemlerinin yapılması gerekiyor. Yeni tarifemiz esnafımıza hayırlı olsun.’

Ekonomi
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