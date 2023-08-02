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Zamlar onu da vurdu: Market poşetlerine zam geldi

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Zamlar onu da vurdu: Market poşetlerine zam geldi
Zam haberleri peş peşe gelirken sırada market poşetleri yer aldı. Çevreyi plastikten korumak için market poşetlerinin 2019 yılında zamlanmasıyla beraber 25 kuruşa satılırken zam geldiği açıklandı. İşte Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'den açıklaması haberimizde.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanan 2872 sayılı Çevre Kanunuyla 1 Ağustos 2023'den itibaren alınacak geri kazanım katılım payı tutarlarına dair bilgiler Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Lastik, pil, akü, bitkisel yağ, madeniz yağ ürünlerinde bu grup arasında bulunarak katılım payları iki katına yükseltildi.

Cam, içecek ambalajları, kağıt, karton ambalajlarından alınan katlım payı yüzde 20 yükseldi. Bununla beraber vatandaşların alışveriş sırasında aldığı plastik poşetlere ise yüzde 50 zam gelerek güncel rakam 38,5 kuruş oldu. 

poşete zam

Ekonomi
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