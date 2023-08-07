Zamlardan sonra ilaç gibi gelen indirim! Arabası LPG'li olanlar yaşadı

Araç sahiplerini rahatlatan bir haber: Akaryakıt fiyatlarında büyük indirim! Son zamanlardaki zamların ardından benzin ve motorin fiyatları oldukça yükselmişti. Ancak, beklenen müjde geldi! 4 Ağustos 2023'te yapılan açıklamaya göre, akaryakıt fiyatlarına büyük bir indirim yapılacak. Zamlardan etkilenen ve bunalan araç sahipleri için umut verici bir gelişme. İşte detaylar...





AKARYAKIT FİYATLARINDA İNDİRİM

Akaryakıt fiyatları, Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve dolar kurundaki hareketlilik nedeniyle sürekli olarak değişkenlik gösteriyor. Son dönemde peş peşe yapılan zamlarla birlikte benzin ve motorin fiyatları oldukça yükselmişti, bu da araç sahiplerini sıkıntıya sokmuştu. Ancak, beklenen haber geldi ve zamlardan etkilenen sürücülere sevindirici bir haber verildi. LPG kullanıcıları da bu indirimden faydalanabilecek. LPG'de indirim yapılacağı duyuruldu, detaylar daha sonra açıklanacak. İşte diğer ayrıntılar...





Ayrıca, Petrol Ofisi tarafından yapılan bir duyuruda, Maximum üyesi olanlar için özel bir indirim fırsatı sunuldu. Maximum kredi kartı sahiplerine özel olarak, belirli bir tutarın üzerindeki yakıt alışverişlerinde MaxiPuan hediye edileceği açıklandı. Bu indirimle bir sonraki yakıt alımında ciddi bir avantaj sağlanacak.

Bununla birlikte, temassız özellikli Maximum kredi kartı sahiplerine yönelik ayrı bir kampanya da duyuruldu. Temassız özelliği aktive eden ve Petrol Ofisi istasyonlarında kullanarak yakıt alanlar, özel MaxiPuan avantajından yararlanabilecekler.

Tüm bu gelişmelerle birlikte, 4 Ağustos 2023 tarihinden itibaren güncel akaryakıt fiyatları ve indirimler hakkındaki detaylar netleşti. Sürücüler, bu indirimler sayesinde yakıt masraflarında önemli bir rahatlama yaşayabilecekler. Bu haberler, araç sahipleri için oldukça olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir illerindeki akaryakıt fiyatlarına dair bilgiler şu şekildedir:

İstanbul Anadolu Yakası'nda, bir litre benzin fiyatı 36.04 TL iken, motorin litre fiyatı 36.41 TL olarak belirlenmiştir. Aynı bölgede LPG litre fiyatı ise 15.90 TL'dir. İstanbul Avrupa Yakası'nda ise benzin litre fiyatı 36.09 TL, motorin litre fiyatı 36.47 TL ve LPG litre fiyatı 15.98 TL olarak kaydedilmiştir.

Ankara ilinde benzin litre fiyatı 36.57 TL, motorin litre fiyatı 36.95 TL ve LPG litre fiyatı 16.15 TL olarak hesaplanmıştır.

İzmir ilinde benzin litre fiyatı 36.67 TL, motorin litre fiyatı 37.12 TL ve LPG litre fiyatı 16.25 TL olarak tespit edilmiştir.

Akaryakıt fiyatlarında bu bölgeler arasında ufak farklar görülmektedir. Bu veriler, araç sahiplerinin güncel yakıt masraflarını gözlemlemelerine yardımcı olacak niteliktedir.