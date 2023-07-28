Zamların ateşi tüp fiyatlarını vurdu! Zammı duyan tüpten vazgeçecek

Gün geçtikçe her ürüne peş peşe zam gelirken bu defa hedefte tüp fiyatları yer aldı. LPG fiyatlarına gelen zamlar sonrasında tüp fiyatlarında değişikliğe gidildi. 2 TL'lik zam sonrasında bugünde LPG'ye 24 kuruşluk zam geldi. İşte bunun üzerine güncel tüp fiyatları merak konusu oldu.

Son günlerde gelen zamlarla beraber tüp fiyatlarına 10 gün içerisinde 2 zam haberi geldi. 10 Temmuz'da 379 TL'ye satılan mutfak tüpü 16 Temmuz itibariyle 432 TL'ye satılacağı duyuruldu. Bunun üzerine LPG zammıyla beraber o etiketin güncel fiyatı 457 TL oldu.





MUTFAK TÜP FİYATLARI

Aygaz 12 kg mutfak tüpü: 457 TL

İpragaz 12 kg mutfak tüpü: 435 TL

Milangaz 12 kg mutfak tüpü: 433 TL

PİKNİK TÜP FİYATLARI

Aygaz 2 kg piknik tüpü 96 TL

İpragaz 2 kg piknik tüpü 94 TL

Milangaz 2 kg piknik tüpü 94 TL